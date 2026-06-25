Il Principe William vuole che suo figlio George segua le sue orme: “Sarà lui il futuro Re”

Il Principe George frequenterà il prestigioso collegio maschile di Eton, vicino a Windsor a partire da questo autunno. È lo stesso frequentato da suo padre e che ha formato generazioni di leader, tra cui 20 primi ministri. Costa 75mila euro l’anno.

Il Principe William vuole che suo figlio George segua pedissequamente le sue orme. A partire dalle scuole. Si apprende infatti che il Principe George frequenterà il prestigioso collegio maschile di Eton, vicino a Windsor a partire da questo autunno. La cosa fa notizia perché gli addetti ai lavori, opinionisti e studiosi della Famiglia Reale, si aspettavano una scelta più moderna.

Invece, William e Kate hanno optato per la scelta tradizionale: la scuola che ha contribuito a formare William. "È stata un'oasi di pace necessaria per William", ha precisato la biografa reale Sally Bedell Smith a People, "garantirà a George l'istruzione rigorosa di cui avrà bisogno per il suo ruolo futuro". Quale ruolo? Ma è chiaro: futuro Re d'Inghilterra.

Perché è una scelta che fa rumore

Ma perché la scelta di lasciare che George frequenti lo stesso college di suo padre, che può apparire del tutto naturale, sta facendo così rumore? Perché è noto che William e Kate hanno da sempre cercato di dare ai loro figli, George, Charlotte e Louis, un'educazione il più normale possibile: "Sono sempre stati molto attenti a non fare pressioni su nessuno di loro affinché non apparissero troppo spesso sulla scena pubblica".

Avrebbero pertanto potuto scegliere il Marlborough College, la scuola di Kate (che hanno visitato due volte), permettendo a George di rimanere insieme a Charlotte e Louis. Invece, la coppia ha scelto una scuola intrisa sia di storia reale che di significato personale. Ma c'è di più: "George ha sempre desiderato seguire le orme del padre".

Il Principe William nel 2000, negli anni dell’Eton College.

Quanto costa il college Eton, dove studierà il Principe George

Fondatа nel 1440 dal re Enrico VI, la scuola di Eton costa circa 75.000 euro all'anno e ha istruito generazioni di leader, tra cui ben 20 primi ministri. Non solo il Principe William, anche il Principe Harry ha frequentato la stessa scuola. Insomma, Eton è sinonimo di tradizione ed eccellenza nel preparare i suoi studenti a ruoli di leadership futura.