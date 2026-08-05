La principessa Eugenie di York madre per la terza volta, nata la bambina che aspettava dal marito Jack Brooksbank

È nata a Lisbona, in Portogallo, la bambina che la principessa Eugenie di York aspettava dal marito Jack Brooksbank. A dare l’annuncio è stato Buckingham Palace.

La principessa Eugenie di York è diventata mamma per la terza volta. Buckingham Palace, con un comunicato, ha annunciato la nascita a Lisbona, in Portogallo, della bambina che la figlia del principe Andrea aspettava dal marito Jack Brooksbank. Per la coppia si tratta del terzo figlio. "Le Loro Maestà il Re e la Regina e gli altri membri della famiglia reale sono stati lieti di essere informati della notizia", ha fatto sapere il palazzo reale, annunciando per primo l'arrivo della neonata di Eugenie e Jack. Poco dopo, la coppia ha pubblicato su Instagram uno scatto della piccola. "Io e Jack siamo felicissimi di annunciare l'arrivo della nostra bambina. Siamo perdutamente innamorati di lei", ha scritto Eugenie, mostrando una foto in cui si intravede la piccola, ritratta di spalle e vestita con una tutina rosa pallido ricamata con le ali di un angelo. Il nome della bambina non è stato ancora rivelato. Per la coppia si tratta della prima femmina. Eugenie e Jack sono già genitori di due maschietti, August ed Ernest, che hanno 5 e 3 anni.

La prima foto della neonata pubblicata da Eugenie di York

L'annuncio di re Carlo conferma la volontà di tenere le figlie di Andrea vicine alla famiglia reale

Il fatto che l'arrivo dell'ultimogenita di Eugenie sia stato annunciato da Buckingham Palace è significativo. Dimostra la volontà di re Carlo di continuare a coltivare il rapporto con le figlie del fratello, il principe Andrea di York, nonostante lo scandalo sessuale che lo ha travolto dopo l'arresto e la morte del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. A lungo, Eugenie e Beatrice, figlie di Andrea e dell'ex moglie Sarah Ferguson, hanno temuto che i comportamenti del padre potessero avere un impatto sulla loro vita pubblica, costringendole a fare un passo indietro e ad allontanarsi dalla famiglia reale britannica. E per un periodo, soprattutto dopo l'arresto di Andrea e il successivo rilascio, re Carlo e il principe William avevano cercato di evitare di essere accostati alle due principesse, in attesa che lo scandalo si placasse. Questo annuncio arrivato da Buckingham Palace, però, dimostra che alle figlie di Andrea è stato riconosciuto il fatto di non essere in alcun modo responsabili delle azioni del padre e conferma la volontà della famiglia reale di continuare a considerarle parte integrante del ristrettissimo nucleo dei Windsor.

Le principesse Eugenie e Beatrice non hanno mai preso le distanze dal principe Andrea

Pur essendo del tutto estranee alle gravissime accuse mosse al padre, Eugenie e Beatrice hanno scelto di non prendere mai formalmente le distanze dal genitore né di esporsi pubblicamente sullo scandalo sessuale che lo ha coinvolto. Da quando le accuse a suo carico sono diventate di dominio pubblico, però, hanno accuratamente evitato di farsi fotografare insieme a lui. Lo stesso Andrea ha deciso di fare un passo indietro ed evitare sovraesposizioni, consapevole di trovarsi al centro di una vicenda delicatissima. Le conseguenze delle sue azioni hanno però inevitabilmente inciso sulla vita delle figlie, mettendole in una posizione scomoda. Una situazione che Buckingham Palace sta lentamente cercando di superare, nel tentativo di evitare che siano Eugenie e Beatrice a pagare il prezzo delle colpe del padre.