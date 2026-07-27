Meghan Markle giudice a Masterchef, Harry irrompe con una videochiamata: “Ciao, amore mio! C’è mio marito”

Il principe Harry irrompe “a sorpresa” sul set di Masterchef Australia con una videochiamata sul cellulare della moglie Meghan Markle, ospite speciale della puntata. Un’improvvisata, racconta il programma. Talmente inaspettata che lo schermo del cellulare della duchessa diventa un’inquadratura a tutto schermo. Certo, ci crediamo.

Immagina di essere il principe d’Inghilterra e di irrompere “a sorpresa” sul set di una trasmissione tv con una videochiamata che viene trasmessa in video di fronte a milioni di spettatori australiani. Ecco, adesso sappiamo che se ti chiami Meghan Markle, tuo marito è il principe fuggitivo Harry d’Inghilterra e sei nel pieno rilancio della tua immagine pubblica, può accadere anche questo. Lo dimostra quando accaduto con l’apparizione speciale della duchessa ex attrice nel ruolo di giudice speciale a MasterChef Australia, in una puntata registrata ad aprile e trasmessa il 26 luglio. Lo sbarco di Meghan in trasmissione doveva raccontare la sua passione per la cucina ed è diventata, nel giro di qualche secondo, un esempio di comunicazione strategica ad uso e consumo del pubblico televisivo.

Come Meghan ha utilizzato la cucina come mezzo per arrivare al pubblico

Se c’è una costante – e c’è – nella parabola pubblica della Duchessa di Sussex è proprio la capacità di utilizzare il cibo come strumento di avvicinamento al pubblico internazionale (non ai sudditi inglesi ovviamente, quelli sono ormai inconquistabili). La passione per la buona cucina sembra essere il mezzo che Meghan ha individuato per riavvicinarsi alla community che seguiva i suoi consigli di lifestyle quando era "solo" un’attrice con un seguitissimo blog e quindi prima della breve incursione, seguita da fuga, nella monarchia britannica. Nel 2016, ad esempio, Meghan sedeva già tra i giudici di Chopped Junior. Quell’anno avrebbe poi conosciuto Harry e mollato la sua carriera. Più recentemente sono arrivati la serie Netflix With Love, Meghan, le ricette trasmesse via Instagram e il celebre Chantilly Lili, il dessert dedicato alla figlia reinterpretando il budino alla banana della nonna. È evidente che la cucina è la sua zona di comfort, quella che la trasforma in "una di noi".

A darle manforte in questa occasione tv, approfittando dell’ascendente che ancora esercita sul pubblico il secondogenito di Diana, c’è Harry con la sua incursione "a sorpresa" e per nulla studiata nello studio di Masterchef. "Ciao, amore mio! C’è mio marito", si illumina lei. "Che succede? Ho interrotto qualcosa di importante?", risponde lui che proprio non se lo aspettava di finire in diretta con tanto di schermo del cellulare che diventa inquadratura principale. Un effetto che in genere si ottiene se lo si è studiato in precedenza con la regia ma no, era una sorpresa. Ci crediamo.

Il backstage si stringe a Meghan contro la narrazione del sospetto

Al di là dei dubbi sulla spontaneità dell'improvvisata telefonica, nei corridoi della produzione non si fa altro che tessere le lodi della duchessa. Alexandria Funnell, ex post-produttrice del format, ha raccontato su TikTok i retroscena raccolti dai colleghi ancora sul set: Meghan viene descritta come impeccabile, ironica, alla mano con i lavoratori sul set e scortata da un entourage ridotto all'osso di sole due persone. Non esattamente la duchessa difficile dipinta dalla stampa britannica. E probabilmente era proprio questo l’effetto che questa "improvvisata" voleva ottenere.