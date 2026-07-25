Mel C, il ritratto del marito Chris Dingwall: “Non è lui quello con i soldi”

Chi è davvero Chris Dingwall, il marito di Mel C: vent’anni di moda, il set di Ten Pound Poms, il primo matrimonio finito e la domanda che nessuno fa quando i ruoli sono invertiti.

Ph: Andrew Timms/Instagram

Si sono sposati due volte in pochi giorni, e le due cerimonie raccontano cose opposte. La prima in Australia, rito civile a Sydney, nessun annuncio: Victoria Beckham ha saputo che l'amica stava per sposarsi solo a cena, quando Melanie Chisholm le ha detto che sarebbe partita di lì a due giorni. La seconda sabato 18 luglio in Cumbria, a The Country House, proprietà di un'amica affacciata su un lago del Lake District, con Emma Bunton, Mel B e Geri Halliwell tra gli invitati e un abito firmato proprio da Victoria, che invece non c'era.

L'uomo al centro di quelle due giornate è Chris Dingwall, 47 anni, australiano, modello, attore e sceneggiatore. Fuori dai confini del suo Paese, fino a una settimana fa, non lo conosceva quasi nessuno.

Un ragazzo di Sydney e un primo matrimonio finito

Prima di Mel C c'è stata Tamara Salamacha, australiana come lui, sua moglie per alcuni anni. Si erano conosciuti per caso a Barcellona, poco più che ventenni. "Non stavamo cercando niente, ci siamo semplicemente incontrati e innamorati", ha raccontato lei al Daily Mail, che ha ricostruito la vicenda.

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Seguirono Londra e poi il ritorno in Australia: "Siamo stati a Londra per qualche anno – io ero all'università, stavo facendo il master, e facevamo avanti e indietro con l'Australia prima di tornarci definitivamente". A Sydney i due vissero per un periodo con la madre di lui, Kerry, mentre mettevano da parte i soldi per comprare casa. "Era una donna speciale ed ero legatissima a suo fratello e sua sorella, sono una famiglia bellissima", dice.

Il divorzio e la partenza per Los Angeles

Il matrimonio si è chiuso quindici anni fa, nel periodo in cui Dingwall aveva deciso di puntare tutto sulla recitazione. Salamacha non indica una causa: "Il divorzio è una cosa schifosa, è dura, e non c'è mai davvero una sola ragione che ci porta lì". Poi lascia capire dove stia il punto: "Lui è andato a Los Angeles per le sue cose, io ho viaggiato un po'. Aveva imboccato la sua strada". E aggiunge la frase più affilata del suo racconto: "Non so com'è adesso, ma so che ha sempre aspirato a essere ammirato".

Un'amica della coppia, che ha parlato in forma anonima, descrive una rottura meno pacificata: il progetto americano avrebbe aperto una frattura mai ricomposta. "Non credo che Tamara stesse più ottenendo da quella relazione ciò di cui aveva bisogno. Volevano cose diverse dalla vita", sostiene. Oggi Salamacha ha lasciato l'industria dell'intrattenimento per il terzo settore, si è risposata e ha due figli.

"È lei quella che porta i soldi a casa"

Attorno alle nozze è arrivato il capitolo prevedibile, quello economico. Il patrimonio della cantante è stimato intorno ai 50 milioni di dollari e non è noto se sia stato firmato un accordo prematrimoniale. Gli amici di lui liquidano la questione con una franchezza che non prova a nascondere lo squilibrio: "Porta in dote quello che ha da offrire, cioè un carattere calmo e appagato, ed è un uomo molto bello, ma non direi che sia ricco di suo".

Lo stesso interlocutore prosegue: "È lei senza dubbio quella che porta i soldi a casa, e lui è un ragazzo australiano senza pretese, che viene da una famiglia normale con le sue difficoltà". E aggiunge quella che nelle sue intenzioni è una difesa: "Sono sicuro che sia contenta di avere accanto un uomo con una natura tranquilla e semplice, uno che non crea complicazioni. Ed è dannatamente bello, tutto qui".

Il rapporto con i riflettori

C'è un ultimo passaggio, ed è il più interessante, perché arriva da chi lo conosce e non suona come un elogio pieno. Dingwall, dicono, ha sempre gestito la propria vita privata lontano dalle telecamere: "Mantiene un profilo molto basso, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. È stato a Los Angeles per anni per lavoro, circondato da ogni sorta di celebrità, ma ha sempre tenuto le frequentazioni fuori dai riflettori".

Poi la precisazione: "Per quel che so di Chris, non insegue le luci, però ne è molto attratto. Non vuole stare al centro della scena e sarebbe felice di lasciarci Mel, ma ha sempre avuto un'attrazione per i media".

L'ex moglie: "Sporty era sempre la sua Spice preferita"

L'ex moglie dice di non aver contattato Dingwall dopo la notizia delle nozze, ma di augurare il meglio agli sposi. Lei si concede una sola battuta, e sceglie di chiudere così: "Mel sembra una donna adorabile. Quando eravamo giovani, Sporty era sempre la sua Spice preferita".

La domanda che non facciamo mai al contrario

Da una settimana la copertura internazionale di questo matrimonio ha una forma sola, ed è quella dell'istruttoria patrimoniale. Chi mette i soldi. Chi ci guadagna. C'è un prematrimoniale. Amici convocati a certificare che no, non è per quello. Perfino la frase più affettuosa che gli venga dedicata – è bello, è calmo, non crea complicazioni – è la descrizione di un buon acquisto, non di una persona.

Ribaltiamo i sessi e vediamo cosa succede. Un uomo di cinquantadue anni con cinquanta milioni sposa una donna di quarantasette, ex modella, con una carriera piccola nel cinema indipendente. Provate a immaginare un articolo in cui gli amici di lei spiegano che porta in dote un bel carattere e un bell'aspetto ma non ha soldi propri. Lo chiameremmo sessismo, e avremmo ragione. Nella versione con i ruoli invertiti nessuno alza la mano, perché il cliché al contrario non fa scattare l'allarme.

Il paradosso è che l'unico elemento agli atti sul rapporto di Dingwall con la notorietà lo fornisce un amico che voleva difenderlo: non insegue le luci, dice, però ne è attratto. È esattamente ciò che si potrebbe dire di chiunque abbia scelto di fare il modello e poi l'attore. Vent'anni di quel mestiere non sono la prova di un secondo fine: sono un curriculum. Che poi quel curriculum sia diventato interessante solo il giorno in cui l'uomo ha sposato una Spice Girl è un problema nostro, non suo.