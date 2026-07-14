Kate Middleton ha premiato Sinner a Wimbledon: il cappello indossato al Royal Box ha violato il dress code

Kate Middleton ha assistito alle finali di Wimbledon 2026, con il trionfo del nostro Jannik Sinner, con un cappello di norma sconsigliato nel Royal Box.

Kate Middleton ha seguito dal Royal Box entrambe le finali di singolare di Wimbledon 2026, sabato 11 e domenica 12 luglio, presentandosi sul Centrale con un accessorio che il regolamento del circolo londinese normalmente sconsiglia: il cappello.

La principessa del Galles, nel suo ruolo di patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha poi consegnato i trofei alle vincitrici e ai vincitori, la ceca Linda Nosková nel torneo femminile e il nostro Jannik Sinner in quello maschile. Ma nel Regno Unito non si è fatto che parlare del cappello.

Sul sito ufficiale di Wimbledon si legge che alle spettatrici del Royal Box viene chiesto di evitare i cappelli, perché rischiano di limitare la visuale a chi siede nelle file posteriori. Non è una regola scritta in senso stretto, quanto una raccomandazione che il club applica con una certa elasticità nelle giornate più calde. E quella dell'11 e 12 luglio è stata, appunto, un'edizione giocata sotto un caldo intenso, con temperature che a mezzogiorno hanno sfiorato i 30 gradi. Per questo l'organizzazione ha distribuito ai presenti in tribuna dei fedora nei colori ufficiali del torneo, verde e viola, così da permettere agli ospiti di proteggersi dal sole senza rinunciare al decoro richiesto dal Royal Box.

La consegna dei trofei a Nosková e Sinner

Kate Middleton consegna il trofeo di Wimbledon a Jannik Sinner.

Kate Middleton ha indossato un proprio cappello, non quello fornito dal club, ma uno portato da casa, per gran parte delle due giornate, togliendolo solo nel momento di scendere in campo per le premiazioni. Alla finale, Kate era presente con i due figli maggiori, il principe George, 12 anni, e la principessa Charlotte, 11, e con il principe William, il quale ha rispettato il codice di abbigliamento classico del Royal Box, presentandosi in giacca e cravatta nonostante il caldo.

Il precedente di Meghan Markle nel 2018

Il precedente di Meghan Markle nel 2018: il cappello nel Royal Box, ma non indossato.

Non è la prima volta che un cappello finisce sotto i riflettori nel Royal Box di Wimbledon. Nel 2018 anche Meghan Markle, seduta accanto a Kate Middleton, si era presentata con un cappello, senza però mai indossarlo durante l'incontro.