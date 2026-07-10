I figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet rivedono il nonno Re Carlo dopo quattro anni: è stato come una prima volta

Riunione privata a Highgrove House tra Harry, Meghan e i figli Archie e Lilibet con Re Carlo e la Regina Camilla: i piccoli non vedevano il nonno da quattro anni. È stato come una prima volta.

Buckingham Palace ha confermato che Re Carlo e la Regina Camilla hanno ricevuto venerdì pomeriggio il principe Harry, Meghan Markle e i loro due figli a Highgrove House, la residenza di campagna del sovrano nel Gloucestershire. Per Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, si tratta del primo incontro di persona con il nonno, 77 anni, dopo quattro anni di distanza.

Un incontro riservato, senza immagini

Il Palazzo ha chiarito che dalla riunione familiare non verranno diffuse fotografie né ulteriori dettagli, trattandosi di un momento strettamente privato. Secondo quanto riportato dal magazine americano People, Meghan e i bambini sarebbero rientrati appositamente dalla vacanza in Europa per raggiungere Highgrove.

L'appuntamento arriva al termine di giorni di incertezza sui piani della famiglia. Harry era tornato nel Regno Unito da solo lo scorso 6 luglio per una serie di impegni benefici, tra cui l'evento per il countdown ai Giochi Invictus 2027 di Birmingham, dopo che le preoccupazioni legate alla sicurezza avevano inizialmente messo in dubbio la presenza di Meghan e dei figli al suo fianco nella capitale. Nei giorni successivi era emerso che moglie e figli avrebbero comunque raggiunto il Regno Unito, senza però comparire ad alcun evento pubblico.

Harry ha preso parte alle esibizioni sportive legate ai Giochi Invictus a circa 135 chilometri da Highgrove, mentre Re Carlo era impegnato in una visita nell'Oxfordshire, a una ottantina di chilometri dalla tenuta. Non è la prima volta che i piccoli Sussex varcano la soglia della famiglia reale britannica. L'allora principe Carlo e Camilla avevano già trascorso del tempo con i nipoti nel 2022, in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: fu quella l'occasione in cui Carlo conobbe per la prima volta Lilibet, nata negli Stati Uniti dopo il trasferimento della famiglia in California. Ad ogni modo, per i piccoli Sussex ma per Carlo stesso è stato come se fosse una prima volta.