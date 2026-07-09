Francesca Chillemi rimanda le nozze con Eugenio Grimaldi: il motivo legato alla figlia Amelia Smeralda

Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi avrebbero deciso di rimandare il matrimonio. Nessuna crisi all’orizzonte, bensì un desiderio preciso legato alla loro bambina, Amelia Smeralda, nata alla fine dello scorso anno. Sullo sfondo restano anche i fitti impegni dell’attrice, attesa sui set delle fiction di punta di Rai e Mediaset.

La notizia era nell'aria da mesi, attesa da chi sperava di vedere Francesca Chillemi in abito bianco già lo scorso maggio, magari in concomitanza con il battesimo della figlia Amelia Smeralda. Eppure il matrimonio tra l'attrice siciliana e l'imprenditore napoletano Eugenio Grimaldi, erede della nota dinastia di armatori, è stato stato rimandato. A fare chiarezza sui motivi dello slittamento è il settimanale Oggi, che nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi ha svelato il retroscena di una decisione presa di comune accordo e dettata esclusivamente da ragioni familiari e logistiche.

Il motivo legato alla figlia Amelia Smeralda

Nessun allontanamento o ripensamento dell'ultimo minuto. La scelta di posticipare la cerimonia risponde a un desiderio intimo dell'ex Miss Italia: quello di "vedere la sua piccolina portare le fedi nuziali all'altare". L'intenzione della coppia, infatti, è attendere che la bambina sia abbastanza grande da poter camminare da sola lungo la navata ma, soprattutto, da poter conservare un ricordo nitido e consapevole del giorno più importante dei suoi genitori. A rallentare i preparativi si aggiunge inoltre un'agenda lavorativa particolarmente densa per Chillemi. Nei prossimi mesi l'attrice sarà stabilmente impegnata su due dei set più importanti della fiction italiana: la nuova stagione di Viola come il mare su Canale 5 e la nona stagione di Che Dio ci aiuti su Rai 1. Proprio dalle pause delle riprese di quest'ultima, l'attrice ha recentemente condiviso alcuni rari scatti che la ritraggono insieme alla figlia tra i camper della produzione.

La nascita prematura e i mesi di apprensione

La nascita di Amelia Smeralda, arrivata a suggellare una storia d'amore iniziata nella primavera del 2024, è stata segnata da un percorso complesso e vissuto nel più stretto riserbo. La bambina è venuta al mondo in anticipo nell'autunno scorso, una nascita prematura che ha richiesto un delicato periodo di ricovero in ospedale durato diverse settimane. I neo-genitori hanno affrontato quei mesi con discrezione, riducendo al minimo le apparizioni pubbliche e proteggendo la bambina fino alle dimissioni, avvenute poco prima di Natale, quando la famiglia ha potuto finalmente ritrovare la serenità nella loro villa affacciata sul Golfo di Napoli. Per Chillemi si tratta della seconda maternità dopo Rania (avuta dall'ex compagno Stefano Rosso), mentre per Grimaldi è la terza figlia, dopo i due bambini avuti dal precedente matrimonio.