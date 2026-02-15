Francesca Chillemi mostra la figlia Smeralda: la prima foto con Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi ha scelto San Valentino per condividere il primo scatto con Smeralda, la figlia nata dalla relazione con l'imprenditore campano Eugenio Grimaldi. Un'immagine che chiude settimane di riservatezza e dissipa i dubbi alimentati da un equivoco recente. L'attrice messinese, 40 anni, ha pubblicato una storia Instagram che la ritrae mentre tiene in braccio la neonata. Accanto a lei, Grimaldi si china per baciare la piccola. "My Saint…", ha scritto la Chillemi, aggiungendo un cuore rosso in omaggio alla festa degli innamorati.

La conferma dopo le indiscrezioni

Lo scatto arriva dopo che il magazine Oggi aveva anticipato la notizia alcune settimane fa, riuscendo a raccogliere dichiarazioni dalla nonna materna. La madre dell'attrice aveva descritto la nipotina come un concentrato della bellezza di Francesca e del carattere vivace del padre, sottolineando che già mostrava tratti decisi.

Le prime informazioni avevano rivelato che Smeralda era venuta al mondo prima del previsto, trascorrendo le prime settimane di vita in ospedale. I genitori l'avrebbero riportata a casa solo a ridosso delle festività natalizie, gestendo con estrema discrezione un periodo delicato.

Il precedente che aveva ingannato tutti

Poche settimane fa, Chillemi aveva pubblicato un'immagine in cui la sua mano stringeva quella di una neonata. Il gesto aveva scatenato immediati commenti e congratulazioni, con molti convinti si trattasse della presentazione ufficiale di Smeralda. La 40enne aveva dovuto precisare che la bambina nella foto era sua nipote, non sua figlia, smorzando l'entusiasmo e alimentando ulteriore curiosità sulla decisione di mantenere nascosta la piccola.

Il chiarimento, però, aveva solo aumentato l'attesa per il momento in cui l'attrice avrebbe scelto di mostrare davvero la figlia. Momento arrivato proprio il 14 febbraio, in un contesto familiare e intimo.

Seconda maternità per Francesca Chillemi

Per Francesca Chillemi si tratta della seconda maternità. La prima figlia è nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, chiusa da tempo. Anche Grimaldi porta con sé un passato familiare: dall'ex moglie Veronica Resca ha avuto Emanuele Filippo e Iliana, rispettivamente di 11 e 10 anni. La coppia ha gestito la gravidanza e i primi mesi con Smeralda mantenendo un profilo bassissimo, lontano dai riflettori che solitamente accompagnano le vicende dell'ex Miss Italia. Una scelta che riflette la volontà di proteggere la sfera privata, condividendo solo ciò che ritengono opportuno secondo i loro tempi.