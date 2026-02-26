Gossip
Mercedesz Henger è diventata mamma, è nata la prima figlia con Alessio Salata: “Il giorno più bello della vita”

Con un post su Instagram la figlia di Eva Henger, Mercedesz, ha annunciato la nascita della prima figlia con il compagno Alessio. Le foto con la nonna e il fidanzato e la neonata, di nome Aurora.
A cura di Gaia Martino
Mercedesz Henger è diventata mamma. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, figlia di Eva Henger, ha partorito la sua prima figlia, Aurora, nata dall'amore con il fidanzato Alessio Salata. Su Instagram ha condiviso le prime immagini scattate dopo il parto con la neonata nata ieri, 25 febbraio 2026. Tra le foto condivise, alcune anche insieme alla nonna Eva: "Il giorno più bello della nostra vita. Aurora, sei il nostro tutto", hanno scritto i neo genitori nel post Instagram aggiunto un'ora fa.

La gravidanza di Mercedesz Henger è filata liscio dopo lo spavento dello scorso dicembre, quando ha dovuto fare i conti con un'infezione all'appendice che ha spaventato molto la famiglia.

La gravidanza difficile: "Mi sono spaventata"

Lo scorso dicembre, al settimo mese di gestazione, Mercedesz Henger ha raccontato, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, di aver vissuto alcuni momenti difficili legati a un'infezione all'appendice che ha messo in pericolo la gravidanza. "Non sarebbe nulla di che in generale, ma in gravidanza diventa preoccupante. Per fortuna siamo riuscite a combatterla con soli antibiotici, mangerò in bianco fino a febbraio", disse in Tv. Anche l'inizio della gravidanza, quando scoprì di essere incinta, non è stato semplice. Sempre da Silvia Toffanin, raccontò che le prime settimane furono "terribili": "Ma quelle mamme che mi dicevano che la gravidanza è il periodo più bello della loro vita, io non riesco ancora a capirle, perché dalla settima settimana fino alla tredicesima è stato terribile", disse. Tra i sintomi che più le hanno dato fastidio la nausea e la stanchezza perenne. Dopo la nascita della figlia, si aspetta la proposta di matrimonio dal compagno Alessio. A settembre 2025, lui disse: "Ora ci dedicheremo a crescere nostra figlia, ma la proposta sicuramente arriverà".

