Mercedesz Henger racconta la gravidanza difficile: “Ho avuto un’infezione all’appendice, mi sono spaventata”

Mercedesz Henger, incinta al settimo mese, ha raccontato come sta procedendo la gravidanza, ormai a un passo dalla fine. La futura mamma ha spiegato di aver avuto un’infezione.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Mercedesz Henger diventerà presto mamma per la prima volta. La showgirl è incinta di una femminuccia e, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin nella puntata del 13 dicembre, ha raccontato come stanno procedendo i mesi della gravidanza, dopo che già a settembre aveva fatto sapere di "mesi terribili".

"Manca pochissimo, mi sto agitando", ha svelato la futura mamma emozionata. La prima figlia insieme al compagno dovrebbe nascere a febbraio e la futura nonna Eva Henger non vede l'ora di stringerla tra le braccia. La showgirl è incinta al settimo mese, ma nell'ultimo periodo ha vissuto alcune difficoltà che l'hanno fatta piuttosto preoccupare: "Adesso sto bene, ma dall'ultima volta che sono stata qui (a settembre, ndr) ho avuto un piccolo problema, mi è venuta una infezione all'appendice. Non sarebbe nulla di che in generale, ma in gravidanza diventa più preoccupante".

Mercedesz si è subito allarmata, così come la madre Eva Henger, che era con lei quando ha iniziato a stare male. "Per fortuna siamo riuscite a combatterla con soli antibiotici, mangerò in bianco fino a febbraio", ha scherzato ora che è tornata a stare bene ed è fuori pericolo.

