Mercedesz Henger racconta la gravidanza difficile: “Ho avuto un’infezione all’appendice, mi sono spaventata”

Mercedesz Henger, incinta al settimo mese, ha raccontato come sta procedendo la gravidanza, ormai a un passo dalla fine. La futura mamma ha spiegato di aver avuto un’infezione.

Mercedesz Henger diventerà presto mamma per la prima volta. La showgirl è incinta di una femminuccia e, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin nella puntata del 13 dicembre, ha raccontato come stanno procedendo i mesi della gravidanza, dopo che già a settembre aveva fatto sapere di "mesi terribili".

"Manca pochissimo, mi sto agitando", ha svelato la futura mamma emozionata. La prima figlia insieme al compagno dovrebbe nascere a febbraio e la futura nonna Eva Henger non vede l'ora di stringerla tra le braccia. La showgirl è incinta al settimo mese, ma nell'ultimo periodo ha vissuto alcune difficoltà che l'hanno fatta piuttosto preoccupare: "Adesso sto bene, ma dall'ultima volta che sono stata qui (a settembre, ndr) ho avuto un piccolo problema, mi è venuta una infezione all'appendice. Non sarebbe nulla di che in generale, ma in gravidanza diventa più preoccupante".

Mercedesz si è subito allarmata, così come la madre Eva Henger, che era con lei quando ha iniziato a stare male. "Per fortuna siamo riuscite a combatterla con soli antibiotici, mangerò in bianco fino a febbraio", ha scherzato ora che è tornata a stare bene ed è fuori pericolo.

In studio anche Eva Henger, che ha parlato non solo della gravidanza della figlia, ma ha ricordato anche uno spiacevole episodio vissuto quando la figlia aveva appena due anni. "È stata rapita", ha spiegato l'ex attrice di film per adulti. E ha poi spiegato i dettagli di quanto accaduto: "Una persona che abitava nel nostro condominio e che avrebbe voluto una bambina, l'ha presa e portata in casa sua, approfittando della mia lontananza. Pensavo che non l'avrei più rivista. Ero incinta di Riccardo e sono finita in ospedale".