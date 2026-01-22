Francesca Chillemi e il retroscena sulla nascita della figlia: “In ospedale per settimane”, come sta oggi

Secondo alcune indiscrezioni, la figlia di Francesca Chillemi sarebbe nata prematura e, per questo, sarebbe rimasta in ospedale per diverse settimane dopo la nascita. Le parole della mamma dell’attrice: “Mia figlia non è più una ragazzina”.

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta diversi mesi fa, accogliendo nella sua vita la piccola Smeralda, nata dal legame con l'imprenditore Eugenio Grimaldi. Tuttavia, i primi giorni di vita della bambina non sarebbero stati facili: la piccola è nata prematura e sarebbe rimasta in ospedale per settimane prima di poter finalmente varcare la soglia di casa.

Il retroscena: la paura e il ricovero

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, che ha raccolto le confidenze della famiglia, la neonata avrebbe trascorso le sue prime settimane di vita in ospedale sotto stretta osservazione medica. Una "grande paura" per Chillemi e il compagno, che si è risolta solo poco prima delle festività natalizie, quando i medici hanno finalmente dato il via libera per le dimissioni. Un fatto che, se confermato, potrebbe spiegare il perché del silenzio pubblico dell'attrice sull'argomento. Oggi Smeralda sarebbe fuori pericolo e, nonostante il debutto in salita, sembrerebbe avere un temperamento già molto forte. Fonti vicine alla coppia raccontano: "Ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà. Smeralda ha un carattere solare e deciso. Sa già quello che vuole e come ottenerlo. È una vera peperina".

Le parole della mamma di Francesca Chillemi

A rompere il silenzio è stata anche la madre dell'attrice, Maria, che non ha nascosto la sorpresa e l'emozione per questa gravidanza della figlia, arrivata a 40 anni: "Dentro di me speravo di poter diventare ancora una volta nonna, ma di certo non me lo aspettavo. Del resto, mia figlia non è più una ragazzina. Invece Francesca ci ha regalato questa nuova gioia, e in famiglia siamo tutti felicissimi". Per Francesca Chillemi, già mamma di Rania (avuta dalla precedente relazione con Stefano Rosso), si apre ora un capitolo frenetico. Dal 2 febbraio, infatti, l'attrice tornerà sul set per le riprese della terza stagione di Viola come il mare. Ad aiutarla con la piccola Smeralda ci sarà proprio nonna Maria, pronta a sostenere la figlia in questa nuova sfida tra carriera e maternità.