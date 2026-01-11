Francesca Chillemi pubblica la prima foto della figlia, la conferma della nascita dopo i gossip: “Ai nuovi giorni”

Francesca Chillemi ha pubblicato sui social la prima foto della seconda figlia Amelia Smeralda, confermando la sua nascita. Negli scorsi mesi la notizia che avesse partorito era circolata in più occasioni, ma l’attrice non si era mai esposta pubblicamente.

Francesca Chillemi ha confermato la nascita della sua seconda figlia Amelia Smeralda, avuta con il compagno Eugenio Grimaldi. L'attrice ha pubblicato per la prima volta una foto della piccola, dopo le indiscrezioni sul parto circolate negli scorsi mesi e la scelta di non parlarne mai pubblicamente. È già mamma di Rania, nata nel 2016 dalla storia d'amore avuta con l'imprenditore Stefano Rosso.

"Ai giorni nuovi", ha scritto Chillemi ad accompagnare alcuni scatti che raccontato gli ultimi mesi del 2025 e l'inizio del nuovo anno. Tra le foto compare anche quella di una piccola manina che si stringe alla sua e che sarebbe quella della bambina, la sua seconda figlia, che ha scelto di chiamare Amelia Smeralda. La notizia del parto risale allo scorso ottobre, anche se non era stata la diretta interessata a darla ma alcune indiscrezioni, che riportavano come la bambina fosse nata prematuramente. In questo periodo di tempo, Chillemi aveva preferito mantenere la riservatezza sulla nuova fase della vita che sta attraversando.

Tra le immagini condivise per la prima volta anche alcune con il compagno, che è Executive Manager del gruppo Grimaldi, una delle realtà più importanti nel settore del trasporto marittimo. Proviene da una delle famiglie imprenditoriali storiche d’Italia. Era già padre di due figli, avuti con la ex Veronica Resca.

Chillemi aveva scelto di annunciare ufficialmente la gravidanza a giugno, quando aveva sfilato con il pancione sul red carpet di Benevento. Non molto tempo dopo, spiegà di dover rinunciare a diversi impegni lavorativi per via di una "gravidanza delicata", come lei stessa l'aveva definitiva sui social. Tra questi, l'assenza al Giffoni Film Festival la scorsa estate, dove era attesa.