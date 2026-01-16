Federica Pellegrini incinta criticata perché si allena in palestra, la risposta: “Ho tenuto conto di 3 aspetti”

Federica Pellegrini è stata criticata sui social per la decisione di allenarsi in palestra al settimo mese di gravidanza. L’ex nuotatrice olimpica ha voluto rispondere e spiegare il motivo della sua scelta: “La prima cosa di cui tenere conto è cosa stato abituato a fare il corpo della donna in passato”.

Federica Pellegrini è quasi al termine della sua seconda gravidanza. Dopo la nascita della piccola Matilde nel gennaio 2024, la nuotatrice diventerà presto mamma di un'altra femminuccia, di cui non ha ancora annunciato il nome. Sui social sta continuando a condividere alcuni momenti della sua quotidianità con il marito e futuro padre Matteo Giunta, come la decisione di continuare ad allenarsi. Su Instagram, però, è stata duramente criticata per la sua scelta di tenersi in forma anche incinta.

Incinta al settimo mese. Federica Pellegrini ha condiviso il video di un suo recente allenamento in palestra con pesi, macchinari e anche a corpo libero. Tanti i commenti e le critiche ricevute, come chi si domanda se sia adatto per una donna in gravidanza o chi invece la invita a prendere le giuste precauzioni per la bambina. Visti i numerosi messaggi, l'ex nuotatrice ha voluto rispondere insieme al marito, coach di nuoto e preparatore atletico di professione. "Bisogna tenere conto di tre specifiche molto importanti", ha spiegato nelle sue stories. E ha poi precisato: "La prima: cosa è stato abituato a fare il corpo della donna in passato, la seconda è la tipologia di parto che si andrà a fare e la terza è la situazione corrente a livello ginecologico e fisiologico della donna in gravidanza. Quindi, tenendo conto di questi tre aspetti, abbiamo impostato un determinato tipo di preparazione atletica".

Federica Pellegrini, quindi, si sta allenando in completa sicurezza e rispettando quelle che sono le esigenze del suo corpo e senza mai esagerare. Lo scorso dicembre la campionessa olimpionica ha scelto di annunciare la seconda gravidanza sui social, condividendo una tenera foto accompagnata da una dedica semplice ma piena di emozione: “Ti aspettiamo, piccolina”. Pellegrini e Giunta sono una coppia dal 2019 e si sono sposati a Venezia nel 2022, cercando di non condividere troppo della loro vita privata ma solo alcuni momenti significativi, come la decisione di allargare la famiglia.