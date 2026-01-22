Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: “Genitori irresponsabili”, cosa è successo

Federica Pellegrini si ferma. La campionessa olimpica ha sorpreso i suoi follower annunciando l'improvviso annullamento di tutti gli appuntamenti lavorativi previsti per questa settimana. Il messaggio condiviso nelle storie Instagram, che ha subito fatto scattare l'apprensione dei fan: "Settimana difficile, molto…", ha esordito l'ex nuotatrice, scusandosi con chi stava collaborando con lei. "Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare", ha spiegato la sportiva, che ha poi concluso il messaggio dando pieno appoggio alle durissime parole scritte poco prima dal marito, Matteo Giunta.

L'ira di Matteo Giunta: "Siete degli irresponsabili"

A svelare il motivo dietro questo stop forzato è stato proprio l'allenatore, che ha usato toni tutt'altro che diplomatici per denunciare quanto accaduto all'interno delle mura domestiche. Il sospetto è che la figlia della coppia, Matilde (che ha da poco compiuto due anni), sia tornata dall'asilo nido con l'influenza, scatenando un effetto domino in famiglia. Giunta non le ha mandate a dire, scagliandosi contro la condotta di altri genitori: "Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a".

Una settimana da dimenticare

Lo sfogo di Giunta, "sottoscritto" pubblicamente dalla Pellegrini, punta il dito contro la pratica di portare i bambini a scuola nonostante i sintomi influenzali, mettendo a rischio la salute degli altri piccoli e la stabilità lavorativa delle famiglie. Per la "Divina", sempre precisissima e professionale, la scelta di azzerare l'agenda deve essere stata inevitabile per potersi dedicare interamente alla gestione della piccola Matilde in un momento di evidente difficoltà gestionale e fisica.