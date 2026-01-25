Bambini malati al nido, Matteo Giunta: “Le maestre mi hanno ringraziato. Ho insultato i genitori perché esasperato”

Matteo Giunta è tornato a parlare del suo sfogo contro i genitori che portano i bambini malati all'asilo, rischiando così di contagiare altri bambini che talvolta possono essere più fragili: "Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana". Ha spiegato il marito di Federica Pellegrini. Nel suo post definiva "irresponsabili pezzi di mer**" coloro che non si preoccupano delle conseguenze del lasciare i loro figli malati all'asilo: "Quando ho postato quella frase ero esasperato. Non sono riuscito più a trattenermi".

Le maestre hanno ringraziato Matteo Giunta. In molti asili d'Italia viene specificato sin dal principio che i bambini malati devono restare a casa. In pochi, tuttavia, rispettano questa richiesta. Il preparatore atletico, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato che diverse maestre, che vivono ogni anno questo problema, si sono mostrate solidali con lui:

Mi hanno scritto tante educatrici e maestre. Non per criticarmi, ma per ringraziarmi. Perché questo è un problema che conoscono benissimo. E che si portano dietro da sempre: bambini lasciati a scuola anche con la febbre o con altri sintomi, senza alcun controllo medico. E chi paga? Gli altri bambini, le famiglie, le insegnanti.

Federica Pellegrini, attualmente incinta, si sta prendendo cura della figlia che è ricoverata in ospedale dopo un altro episodio di convulsioni febbrili. Giunta chiarisce di essere consapevole dell'esistenza di famiglie in difficoltà che non possono assentarsi dal lavoro quando i figli sono malati, ma vorrebbe anche che non prevalesse "l'egoismo" e che quelle stesse famiglie si rendessero conto che ci sono altri genitori nella loro stessa situazione, che si ritrovano a casa il figlio malato "per una decisione altrui".

Matteo Giunta fa un passo indietro solo sull'insulto. Il marito di Federica Pellegrini ha spiegato che oggi eviterebbe di usare quelle parole troppo forti: "Forse oggi eviterei di riscrivere l’insulto, ma in quel momento ero un padre arrabbiato, con la figlia in ospedale, e ho scritto come mi veniva. Perché non sono un robot. Ho reagito d’istinto, come chiunque si trovi con l’acqua alla gola". Ma è anche convinto che quelle parole in qualche modo siano servite ad alimentare il dibattito: "Probabilmente se ne è parlato anche, o soprattutto, perché ho usato una parolaccia, toccando un tasto dolente per molte famiglie". Infine ha auspicato l'intervento della politica per sostenere i genitori che "non possono assentarsi dal lavoro e non hanno alternative".