Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Matilde ha avuto le convulsioni e non rispondeva. Ci sentivamo impotenti”

Federica Pellegrini diventerà presto mamma per la seconda volta. L'ex nuotatrice olimpica è incinta al settimo mese di un'altra femminuccia, dopo l'arrivo della piccola Matilde nel gennaio 2024 insieme al marito Matteo Giunta.

Ospite di Verissimo nella puntata del 18 gennaio, insieme al marito, Pellegrini ha parlato della gravidanza in corso e di come ha scoperto di essere incinta. "Abbiamo aspettato a fare il test perché figurati se proprio quella volta..", ha raccontato a Silvia Toffanin. "Sono felice che Matilde avrà una sorellina", ha raccontato invece il futuro papà. L'annuncio della gravidanza sui social è arrivato lo scorso dicembre, poco prima di Natale, nonostante la bella notizia fosse già nota a tutta la famiglia. "L'ho vissuta da mamma come una cosa molto intima, per questo ho aspettato a dirlo", ha spiegato Pellegrini.

Quanto al nome, i futuri genitori hanno rivelato che è già stato scelto ma che per il momento non vogliono renderlo pubblico: "L'ha scelto Matilde, non vorremmo svelarlo. È un'appassionata di libri, di una storia in particolare. Il significato vuol dire calma e tranquillità". Pellegrini è al settimo mese di gravidanza e la bambina nascerà a inizio aprile con un parto cesareo programmato, a differenza della prima, per cui è stato necessario un cesareo d'urgenza.

La nuotatrice ha ricordato anche la paura vissuta per il ricovero in ospedale della prima figlia, quando ha avuto febbre alta, convulsioni e difficoltà respiratorie. "Sono momenti difficili perché ti senti totalmente impotente, non sai cosa fare", ha spiegato Matteo Giunta. "Il problema di Matilde è che quando si alza la temperatura il suo sistema va in blocco. Gira gli occhi indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde. Io sul momento sono lucida, però vivo con angoscia ogni volta che le si alza la temperatura", ha raccontato.