Come sta la figlia di Federica Pellegrini dopo il ricovero, il messaggio: “Siamo tornate a casina”

Federica Pellegrini ha aggiornato tutti coloro che la seguono sulle condizioni di salute della figlia Matilde, che era stata ricoverata in ospedale in seguito a febbre alta, convulsioni e difficoltà respiratorie. “Siamo tornate a casina, sta molto meglio”, ha scritto sui social la nuotatrice rassicurando tutti.

Federica Pellegrini e la piccola Matilde sono rientrate a casa dall'ospedale. La nuotatrice ha aggiornato tutti coloro che la seguono sulle condizioni di salute della figlia, che era stata ricoverata dopo febbre alta, convulsioni e "respiro che piano piano si ferma". Non è la prima volta che la bambina, due anni il prossimo gennaio, si trova a dover affrontare un episodio del genere.

Con una storia pubblicata su Instagram, che mostra l'albero di Natale, Pellegrini ha fatto sapere che la piccola Matilde è stata dimessa e che le sue condizioni stanno migliorando. "Grazie a tutti per i messaggi d'affetto. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio", ha scritto ad accompagnare lo scatto. La bambina è quindi fuori pericolo e il peggio sembra ormai essere passato, tanto che le festività in arrivo potranno essere all'insegna della serenità. In questi momenti difficili la neo mamma ha sempre potuto contare sul sostegno del marito Matteo Giunta che, non appena saputo del problema della figlia, è rientrato in Italia dalla Polonia per stare accanto a entrambe.

È stata Pellegrini, con un post pubblicato su Instagram, a raccontare i momenti di tensione vissuti negli ultimi giorni, quando ha portato la figlia in ospedale dopo aver notato che qualcosa non andava. "Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!". Tracciando un bilancio del suo primo anno da mamma, lo scorso marzo, la nuotatrice ha spiegato di aver sempre potuto contare sull'appoggio del marito, nella divisione nei compiti e nella vita di tutti i giorni: "Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacchiarmi per sentirsi più forte, quindi, secondo me, dipendente da quello che noi cerchiamo all'inizio della nostra storia, perché poi quando c'è un bambino diventa tutto più complicato".