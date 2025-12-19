Federica Pellegrini mamma bis, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno di nuovo genitori. A farlo sapere è stata la nuotatrice attraverso un post condiviso poco fa sul suo profilo Instagram.

Federica Pellegrini diventa mamma per la seconda volta. L’ex campionessa olimpica di nuoto è in attesa di un’altra bambina, frutto dell’amore con il marito Matteo Giunta. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove la coppia ha condiviso una foto tenera e luminosa accompagnata da una dedica semplice ma piena di emozione: “Ti aspettiamo, piccolina”.

Dopo la nascita della primogenita Matilde, arrivata nel gennaio 2024, la famiglia è pronta ad allargarsi. Pellegrini e Giunta, insieme dal 2019 e sposati nel 2022 a Venezia, hanno sempre raccontato il loro percorso lontano dai riflettori, scegliendo di condividere solo alcuni momenti chiave della loro vita privata. Anche questa volta l’annuncio è stato accolto da una pioggia di messaggi di auguri da parte di fan, colleghi e volti noti dello sport e dello spettacolo.

Negli ultimi mesi, Federica Pellegrini aveva più volte parlato della maternità come di una nuova sfida, diversa da quelle vissute in piscina ma altrettanto totalizzante. Non erano mancati piccoli momenti di preoccupazione per la sportiva, che di recente era stata in ospedale con la sua primogenita, che aveva contratto una febbre molto alta: "Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!", aveva scritto su Instagram.

Tracciando un bilancio del suo primo anno da mamma, lo scorso marzo, la nuotatrice aveva spiegato di aver sempre potuto contare sull'appoggio del marito Matteo Giunta: "Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte". Ora, con una seconda figlia in arrivo, si apre un nuovo capitolo per la Divina, che continua a vivere lontano dalle gare ma al centro dell’affetto della sua famiglia.