Anna Tatangelo mamma bis, è nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattina del 3 gennaio è nata la piccola Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. La cantante era già mamma di Andrea, nato nel 2010 dall’amore con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattina del 3 gennaio, la cantante ha partorito la piccola Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. Nel 2010 aveva accolto in famiglia Andrea, avuto con l'ex Gigi D'Alessio.

La neo mamma non ha ancora annunciato in prima persona sui social la nascita della seconda figlia, ma a farlo ci ha pensato il fratello Maurizio. Tra le stories Instagram, il neo zio ha messo una foto della manina della piccola con la scritta: "Auguri amore di zio bellissima". L'annuncio del sesso lo scorso settembre, ospite di Verissimo, nella puntata del 13 settembre.

A differenza della prima gravidanza, questa volta Anna Tatangelo ha voluto mantenere una certa riservatezza sulla bambina in arrivo e inizialmente anche sull'identità del padre, il compagno Giacomo Buttaroni. "È una persona che non fa parte dello spettacolo, per me è un valore aggiunto. È un momento in cui ho massimo rispetto e voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere niente a che fare con lo spettacolo", aveva raccontato ospite di Verissimo a proposito del fidanzato.