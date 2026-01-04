Anna Tatangelo con la figlia Beatrice e il fidanzato Giacomo Buttaroni, le prime foto dopo il parto

Anna Tatangelo rompe il silenzio sui social dopo l'annuncio della nascita di sua figlia Beatrice. È stato il fratello Maurizio ieri a pubblicare la prima foto della bambina, la seconda figlia per la celebre cantante dopo Andrea, avuto dall'ex compagno Gigi D'Alessio. Oggi, Anna Tatangelo si gode il post parto con la bimba tra le braccia, frutto dell'amore con l'imprenditore Giacomo Buttaroni.

"Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice", ha scritto in un post pubblicato su Instagram a corredo delle prime foto con la neonata. Tra le immagini condivise con i fan, anche una che ritrae il compagno, per la prima volta visibile sul suo profilo social.

Anna Tatangelo ha mantenuto estrema riservatezza riguardo la gravidanza e la sua relazione con Giacomo Buttaroni. Lui, ex calciatore e allenatore, "è entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato", ha raccontato lei in un'intervista rilasciata lo scorso agosto. Lontano dal mondo dello spettacolo, ha sempre preferito mantenere un profilo basso per proteggere la loro relazione, salita alla ribalta con la notizia della gravidanza. "Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto", le parole rilasciate dalla cantante per lui. Un anno fa furono paparazzati insieme, ma nessuna notizia è mai circolata sulla loro vicinanza. A Verissimo, a settembre, la cantante raccontò che nessuno sapeva dell'esistenza di Giacomo Buttaroni nella sua vita: "Nessuno sapeva avessi un fidanzato. Giacomo è una persona che non fa parte dello spettacolo, per me è un valore aggiunto. È un momento in cui ho massimo rispetto e voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere niente a che fare con lo spettacolo. Hai i miei stessi valori, ci siamo trovati. Questo suo modo di approcciare ha scalfito alcuni lati che di me si erano induriti", le parole dell'artista a Silvia Toffanin. Con la nascita della loro prima figlia insieme, è stato impossibile, però, non coinvolgerlo pubblicamente.