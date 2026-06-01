Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano: la conduttrice del Tg1 ha detto sì

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano: la conduttrice del Tg1 delle 20 e il giornalista del Messaggero hanno detto sì. Lo scoop è di Giuseppe Candela su “Chi”.

La notizia arriva da chi di gossip se ne intende. È Giuseppe Candela, nella sua rubrica "C'è Chi dice" sul settimanale Chi in edicola da mercoledì 3 giugno, a rivelare che Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno deciso di sposarsi. Il volto del Tg1 delle 20 e il giornalista del Messaggero hanno tenuto la relazione lontana dai riflettori per oltre un anno: niente post sui social, niente uscite pubbliche, niente dichiarazioni.

Poi, nei giorni scorsi, ai telespettatori del telegiornale della prima rete non è passato inosservato l'anello al dito della conduttrice di Fabriano. La proposta c'è stata, il sì anche. La data delle nozze non è ancora nota: le bocche, scrive Candela, sono cucite.

Chi è Francesco Bechis

Trentuno anni, Francesco Bechis è una firma del quotidiano Il Messaggero e figlio di Franco Bechis, direttore del sito Open. La loro storia era già stata anticipata a gennaio scorso, sempre da Chi, con la pubblicazione della prima foto di coppia: una relazione nata circa un anno fa, costruita nel silenzio, senza la sovraesposizione che spesso accompagna le coppie del mondo dei media.

La carriera di Giorgia Cardinaletti: dal giornalismo sportivo al Tg1

Classe 1986, marchigiana di Fabriano, Giorgia Cardinaletti è partita dal giornalismo sportivo, dove si è fatta le ossa prima di scalare la gerarchia della testata ammiraglia. Oggi è uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico, con la conduzione dell'edizione serale del Tg1, la più seguita, che ne ha consolidato la presenza nel quotidiano degli italiani.

La storia con Cremonini e la ritrovata riservatezza

Prima di Bechis, la vita privata di Cardinaletti era tornata sotto i riflettori per la relazione con Cesare Cremonini. Una storia che i due avevano cercato di tenere sottotraccia, ma che era emersa attraverso avvistamenti a Bologna e vacanze in barca, fino a diventare di dominio pubblico. A parlarne, con la sua consueta cifra obliqua, era stato lo stesso cantante in un'intervista al Corriere della Sera: "È centrale", aveva detto riferendosi alla giornalista, spiegando che la canzone Ragazze facili era nata grazie a lei. Cardinaletti non aveva mai commentato pubblicamente.