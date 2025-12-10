Giorgia Cardinaletti volta pagina dopo Cremonini: “Il nuovo fidanzato è Francesco Bechis”

Giorgia Cardinaletti ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Cesare Cremonini. La giornalista del Tg1 ora starebbe con Francesco Bechis, cronista politico e figlio del direttore di Open.

Giorgia Cardinaletti volta pagina dopo la fine della storia con Cesare Cremonini. La giornalista del Tg1 ora starebbe con Francesco Bechis, cronista politico del Messaggero e figlio del direttore di Open. L'indiscrezione: "La loro relazione è iniziata da qualche mese, ma ora la coppia è ufficiale".

Il nuovo amore dopo la rottura con Cremonini

A riportare la notizia è Adnkronos: i due erano stati avvistati insieme circa una settimana fa al Premio Graldi, dedicato all’ex direttore del quotidiano romano, che proprio Bechis ha vinto nella categoria Under 35. Tra i colleghi "la voce ha iniziato a girare", ma i due starebbero insieme già da qualche mese. Ora, però, "la coppia è ufficiale", riporta la nota agenzia di stampa.

Per Cardinaletti, che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, si tratterebbe della prima relazione seria dopo la rottura con il suo ex Cesare Cremonini. Anche in quell'occasione, la giornalista non aveva mai commentato le voci. I due, che avevano vissuto una storia intensa ma lontana dai riflettori, si sarebbero lasciati all’inizio dell’anno senza mai rendere pubbliche le ragioni dell’addio. Oggi sarebbero rimasti in buoni rapporti. Dopo un periodo di silenzio, Cardinaletti sembra ora aver ritrovato serenità proprio accanto a Bechis.

Chi è Francesco Bechis, "nuovo fidanzato" di Giorgia Cardinaletti

Francesco Bechis è uno dei nomi emergenti del giornalismo politico italiano. Romano, classe 1995, cresce in una famiglia dove l’informazione è di casa: il padre è Franco Bechis, direttore di Open, mentre la madre è Monica Mondo, volto storico di Tv2000. Dopo gli studi alla Luiss, per sei anni firma analisi e approfondimenti su politica e temi di sicurezza per Formiche.net. Nel 2022 approda nella redazione del Messaggero come cronista parlamentare. Nel 2024 pubblica Realpolitik, un saggio scritto a quattro mani con Giampiero Massolo, già alla guida della diplomazia e dell’intelligence italiane.