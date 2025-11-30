Cesare Cremonini: “Con Giorgia Cardinaletti è finita, è stata centrale. Oggi sono innamorato”

Cesare Cremonini è un degli artisti più amati del panorama musicale italiano, come dimostra anche il suo ultimo brano, Ragazze Facili, che è tra le canzoni più ascoltate del momento. Non è solo per la sua arte, però, che si parla spesso del cantautore bolognese, ma anche per la sua vita sentimentale, spesso al centro dell'attenzione mediatica e dopo mesi di ambiguità ha chiarito anche la fine del suo legame con la giornalista Giorgia Cardinaletti.

Cesare Cremonini parla della schizofrenia

Intervistato dal Corriere della sera, l'artista si è raccontato in profondità, parlando del suo passato, della famiglia, degli inizi nel mondo della musica, della sensibilità quella capacità che lo ha portato scrivere quei testi di canzoni che, tutt'oggi, i suoi fan cantano negli stadi strapieni dei suoi tour: "Non ero il bello della classe, e questo ha contribuito enormemente alla mia carriera iniziale. Perché non è mai il bello della classe che scrive le canzoni". Cremonini non nasconde la sofferenza, che deriva dall'accettazione di sé, come ammette parlando della sua lieve schizofrenia:

È un percorso che continua. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso

La storia con Giorgia Cardinaletti

C'è molto della vita del cantautore, dei suoi incontri in questi anni, dalla formazione all'affermazione di sé, ma c'è anche spazio per l'amore. Dopo una turbolenta vicenda che lo ha visto al centro del libro della sua ex storica, Martina Maggiore, dalle cui parole è stato profondamente ferito, Cremonini parla su richiesta di un altro legame, quello con Giorgia Cardinaletti: "È centrale, è appena uscita “Ragazze facili”, una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo". Alla domanda, successiva, ovvero cosa gli avesse chiesto la giornalista, con estrema sincerità risponde:

Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare

La loro relazione era emersa dalle pagine dei giornali. Erano stati fotografati in più occasioni, a Bologna, o anche in vacanza, ma entrambi avevano cercato di tenere lontani i riflettori, per provare a vivere questo sentimento nel modo più privato possibile. Anche la fine della loro storia, infatti, non era stata resa nota e oggi pare che il cantante abbia messo il cuore in pace. "Sono innamorato, non vado oltre" dice sulle pagine della testata.

Il gossip con Caterina Licini

Da questa estate al cantautore è stato affiancato un altro nome, quello di Caterina Licini. I due sono stati beccati insieme dopo alcuni concerti del tour, in diverse città, ipotizzando quindi che la 30enne lo abbia seguito in più tappe. Sembrerebbe che si siano conosciuti sul set del videoclip del brano Ora che non ho più te. Licini ha avuto esperienze nel mondo della tv, da ragazzina infatti prese parte alle selezioni di Amici, ma non approdò al serale, ad oggi lavora come copywriter e content creator. Non è chiaro, però, se sia lei la donna di cui Cremonini dice di essersi innamorato.