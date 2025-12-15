Antonia e Senza Cri a Sarà Sanremo 2025: la sfida che nessuno avrebbe voluto vincere

Durante Sarà Sanremo 2025, c’è stata una sfida che nessuna delle due concorrenti avrebbe voluto vincere: stiamo parlando di Antonia e Senza Cri, protagoniste nella terza manche.

Senza Cri e Antonia, Sara Sanremo 2025

Durante la serata di Sarà Sanremo 2025, che ha sancito la vittoria di Nicolò Filippucci e Angelica Bove, che parteciperanno nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, c'è stata anche una sfida che nessuna delle due concorrenti avrebbe voluto vincere. Stiamo parlando della terza manche della serata, che ha incuriosito il pubblico e i giudici, sin dall'estrazione da parte di Antonia e Senza Cri. Le due concorrenti ex Amici 24 sono state costrette a duellare, l'una contro l'altra, rispettivamente con "Luoghi perduti" e "Spiagge". Battendo i pronostici, ad aggiudicarsi la sfida è stata Senza Cri, che si è lasciata andare in un abbraccio tra le mani di Antonia.

Quando è nato il rapporto tra Senza Cri e Antonia ad Amici 24

La sfida si arricchisce di molti particolari di natura personale, e a farlo notare è lo stesso presentatore Gianluca Gazzoli, che commenta: "A volte il destino ha più fantasia di noi, il loro è un rapporto già esistente". Ma non solo, perché, come hanno rivelato entrambe le concorrenti in un'intervista, le due canzoni contengono dediche all'altra persona. Un destino beffardo, racchiusosi nei pochi secondi dopo l'annuncio del vincitore e nell'abbraccio finale tra le due concorrenti. L'origine di questo rapporto si deve ad Amici 24, il talent che le ha viste protagoniste fino alla fase finale. Infatti, Senza Cri ha abbandonato la competizione solo nella quinta puntata del Serale, mentre Antonia si è giocata fino agli ultimi secondi il premio della categoria canto, poi assegnato a TrigNO. Poco male per la cantante partenopea, che si è aggiudicata invece il Premio della Critica.

Il primo bacio sui social e la sfida che nessuno avrebbe voluto vincere

Sin dalle ultime puntate del Serale, erano circolate voci su una possibile relazione all'interno della casetta di Amici 24. In pochi però avevano colto un'evoluzione del loro rapporto all'interno del programma, vissuto con una certa riservatezza. Entrambe, dopo l'uscita da Amici, hanno sottolineato la tutela ricevuta dal programma, per poi lasciarsi andare nei mesi successivi a messaggi più espliciti sui social. Infatti, prima la foto mano nella mano, poi un bacio con la canzone in sottofondo "Tutto" della giovane cantautrice prima stanza a destra. A mesi di distanza, il loro rapporto ha vissuto un passaggio fondamentale: una sfida che nessuna delle due cantanti avrebbe voluto vincere.