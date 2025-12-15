Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025

Sarà Sanremo 2025 ha sancito i 4 concorrenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte dal 24 al 28 febbraio 2026. Sono Nicolò Filippucci con “Laguna” e Angelica Bove con “Mattone”: si aggiungono da Area Sanremo Mazzariello con “Manifestazione d’amore” e il trio composto da Soniko, Blind & El Ma con “Nei miei dm”.
A cura di Vincenzo Nasto
Angelica Bove e Nicolo Filippucci, Sara Sanremo 2025
Festival di Sanremo 2026

Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025, la serata che ha determinato i nomi degli artisti che parteciparanno al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte, dal 24 al 28 febbraio 2026. La loro vittoria gli permetterà di esibirsi sul palco dell'Ariston in una competizione a parte rispetto ai Big. Ad aprire la serata c'è stata l'esibizione di Settembre, vincitore della sezione Nuove Proposte a Sanremo 2025, con il brano Vertebre. Hanno preso parte alla serata 8 cantanti, 6 provenienti dal talento Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo. A condurre la serata Gianluca Gazzoli, con Carlo Conti che ha invece annunciato, insieme ai concorrenti, i titoli delle canzoni dei Big in gara. Con loro, la giuria di Sanremo Giovani, presieduta da Carlo Conti, con Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi ha vinto la finale di Sanremo Giovani 2025

Sono 6 gli artisti in gara che si sono sfidati a Sarà Sanremo 2025, che ha sancito i due vincitori: Nicolò Filippucci con "Laguna" e Angelica Bove con "Mattone". Si sono esibiti in 3 sfide da due concorrenti. La prima ha visto Angelica Bove esibirsi con "Mattone" che ha avuto la meglio sul rapper salentino Welo, che ha cantato "Emigrato". La seconda sfida ha visto lo scontro tra Nicolò Filippucci con "Laguna" e Seltsam con "Scusa mamma": ha vinto il primo qualificandosi alla sfida finale. La terza sfida ha visto la sfida tra Antonia e Senza Cri, un sorteggio beffardo per la coppia nella vita reale. Si aggiudica la vittoria Senza Cri con "Spiaggie" su Antonia con "Luoghi perduti". I tre vincitori si sono esibiti con i loro singoli, vedendo la vittoria finale di Nicolò Filippucci con "Laguna" e Angelica Bove con "Mattone".

Chi andrà a Sanremo 2026: cantanti e canzoni

Ecco i cantanti che gareggeranno nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, composta dopo la finale di Sanremo Giovani e Area Sanremo.

  • Nicolò Filippucci con "Laguna"
  • Angelica Bove con "Mattone"
  • Mazzariello con "Manifestazione d'amore"
  • Soniko, Blind & El Ma con "Nei miei dm"
