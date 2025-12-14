Finale Sarà Sanremo, i vincitori in diretta su Rai 1: chi parteciperà al Festival 2026

Stasera, domenica 14 dicembre, va in onda su Rai 1 alle ore 21.30 la finale di Sarà Sanremo: in diretta le sfide dei finalisti e i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A questi ultimi si aggiungeranno due cantanti di Area Sanremo. A presentare la finale ci saranno Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, la giuria è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

