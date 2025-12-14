Finale Sarà Sanremo, i vincitori in diretta su Rai 1: chi parteciperà al Festival 2026

Stasera, domenica 14 dicembre, va in onda su Rai 1 alle ore 21.30 la finale di Sarà Sanremo: in diretta le sfide dei finalisti e i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A questi ultimi si aggiungeranno due cantanti di Area Sanremo. A presentare la finale ci saranno Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, la giuria è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.
Chi sono i sei finalisti di Sanremo Giovani
I sei finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 14 dicembre vantano percorsi artistici diversi tra loro. Da Amici ritroviamo tre ex concorrenti della scorsa edizione: Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna e SenzaCri con Spiagge. In gara anche Angelica Bove, volto di X Factor 2023. Poi Seltsam, romano classe 2001, che deve il suo successo a TikTok e si esibisce con Scusa Mamma. Infine Welo, rapper pugliese, con il suo brano Emigrato, che parla della fuga dal Sud. Tra questi, solo due riusciranno ad accedere al prossimo Festival nella categoria Nuove Proposte.
Sarà Sanremo, stasera la finale per decretare i vincitori con Carlo Conti
