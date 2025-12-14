Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

J-Ax prende in giro Conti a Sarà Sanremo: “Ti ho portato la camomilla, devi mantenere la calma”, la reazione

J-Ax spiazza Carlo Conti a Sarà Sanremo e, dopo aver annunciato il titolo del brano con cui si esibirà all’Ariston, lancia una stoccata al conduttore: “Devi mantenere la calma”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

Domenica 14 dicembre si è svolta al Teatro del Casinò di Sanremo la finale di Sarà Sanremo. I Big in gara a Sanremo 2026 hanno avuto la possibilità di dire il titolo del brano con cui si esibiranno all'Ariston dal 24 febbraio e tra questi c'è stato anche J-Ax. Lo sfottò del cantante a Carlo Conti: "Ti ho portato la camomilla".

Il siparietto tra J-Ax e Carlo Conti a Sarà Sanremo

J-Ax ha annunciato il titolo del suo brano, che sarà "Italia Starter Pack". Si è presentato sul palco con una busta con tre doni da dare al conduttore. "Ti ho portato la camomilla, perché devi mantenere la calma", ha detto, facendo scoppiare a ridere il suo interlocutore. Il fatto che Conti "corra" a Sanremo è infatti una caratteristica distintiva delle sue edizioni (soprattutto quella del 2025). Con ritmi velocissimi, scalette serrate e poco spazio per dilungarsi, portando a una durata più breve delle serate, il conduttore è divenuto nei mesi il bersaglio perfetto dei meme sui social, scatenando l'ironia dei telespettatori proprio per la sua fretta.

La seconda cosa che J-Ax gli ha consegnato è stata la tessera del centro abbronzatura, "perché devi mantenere anche il colore", ha spiegato il cantante. Che poi ha concluso con un pizzico di autoironia: "Poi ti ho portato le cuffie per non sentire le mie stonature".

Leggi anche
Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025

La finale e i sei artisti in gara

Nel frattempo, sul palco hanno continuato a esibirsi i giovani talenti di Sanremo Giovani, che si giocano il posto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. A questi si aggiungeranno i due finalisti che provengono da Area Sanremo. A decretare i due vincitori la Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, il Vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e il Direttore Artistico Carlo Conti.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
sarà sanremo
Finale Sarà Sanremo, i vincitori sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci
I titoli dei brani dei Big a Sanremo 2026, la lista completa
La piccola gaffe di Sal Da Vinci che sbaglia a tenere il microfono: "E faccio pure il cantante"
J-Ax prende in giro Conti: "Ti ho portato la camomilla, devi mantenere la calma", la reazione
Welo al posto di Gabry Ponte a Sanremo 2026: Carlo Conti gli promette il nuovo jingle dopo Tutta l’Italia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views