J-Ax prende in giro Conti a Sarà Sanremo: “Ti ho portato la camomilla, devi mantenere la calma”, la reazione

J-Ax spiazza Carlo Conti a Sarà Sanremo e, dopo aver annunciato il titolo del brano con cui si esibirà all’Ariston, lancia una stoccata al conduttore: “Devi mantenere la calma”.

Domenica 14 dicembre si è svolta al Teatro del Casinò di Sanremo la finale di Sarà Sanremo. I Big in gara a Sanremo 2026 hanno avuto la possibilità di dire il titolo del brano con cui si esibiranno all'Ariston dal 24 febbraio e tra questi c'è stato anche J-Ax. Lo sfottò del cantante a Carlo Conti: "Ti ho portato la camomilla".

Il siparietto tra J-Ax e Carlo Conti a Sarà Sanremo

J-Ax ha annunciato il titolo del suo brano, che sarà "Italia Starter Pack". Si è presentato sul palco con una busta con tre doni da dare al conduttore. "Ti ho portato la camomilla, perché devi mantenere la calma", ha detto, facendo scoppiare a ridere il suo interlocutore. Il fatto che Conti "corra" a Sanremo è infatti una caratteristica distintiva delle sue edizioni (soprattutto quella del 2025). Con ritmi velocissimi, scalette serrate e poco spazio per dilungarsi, portando a una durata più breve delle serate, il conduttore è divenuto nei mesi il bersaglio perfetto dei meme sui social, scatenando l'ironia dei telespettatori proprio per la sua fretta.

La seconda cosa che J-Ax gli ha consegnato è stata la tessera del centro abbronzatura, "perché devi mantenere anche il colore", ha spiegato il cantante. Che poi ha concluso con un pizzico di autoironia: "Poi ti ho portato le cuffie per non sentire le mie stonature".

La finale e i sei artisti in gara

Nel frattempo, sul palco hanno continuato a esibirsi i giovani talenti di Sanremo Giovani, che si giocano il posto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. A questi si aggiungeranno i due finalisti che provengono da Area Sanremo. A decretare i due vincitori la Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, il Vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e il Direttore Artistico Carlo Conti.