Amici 24 traina Sanremo Giovani 2026, Nicolò Filippucci favorito, Antonia rivelazione: la classifica dei brani

Senza Cri, Nicolo Filippucci e Antonia, via Sanremo Giovani 2026

Mancano solo pochi giorni alla finale di Sanremo Giovani 2026, che andrà in onda il prossimo 14 dicembre su Rai 1, condotta da Gianluca Gazzoli. Nel frattempo, sono stati già delineati i protagonisti che affronteranno l'ultimo passo del programma prima dell'arrivo nella competizione ufficiale, nella sezione Nuove proposte, che verrà arricchita anche dai due concorrenti di Area Sanremo. Infatti, la semifinale ci ha raccontato alcuni passaggi atipici per la competizione, come la sfida a 3 che ha coinvolto Seltsam, Senza Cri e La Messa, dopo l'autoeliminazione di Soap. Si è arrivati a un verdetto finale che ha premiato i primi due, evitando il ripescaggio che avrebbe favorito la naturale composizione della sfida. Tra i nomi più interessanti ci sarebbe potuta essere Mimì, che nell'intervista a Sara Leombruno, ha commentato così: "Oggi escono tante canzoni tutte simili, che seguono lo stesso schema, e spesso sono proprio quelle che vanno di più. A volte, come artista, ti senti sotto pressione perché magari non vorresti adeguarti a quel modello, ma ti senti quasi costretto a farlo. È come trovarsi in un limbo".

Perché Amici 24 è stato fondamentale per Sanremo Giovani 2026

Osservando i nomi in finale, possiamo anche notare come la scorsa edizione di Amici sia stata l'ambiente di maggior ispirazione per la scelta dei candidati. Sono addirittura la metà dei concorrenti, con Nicolò Filippucci, Senza Cri e la finalista Antonia: ancora più interessante se si riflette sul posizionamento finale ottenuto durante la trasmissione. Nicolò si è fermato solo in semifinale, mentre Senza Cri ha dovuto abbandonare la trasmissione durante il quinto Serale, proprio in sfida con il futuro vincitore della categoria canto TrigNO (che non ha preso parte a Sanremo Giovani).

Chi invece è arrivata in finale è Antonia che sogna di poter finalmente celebrare il suo lungo percorso nelle selezioni. Dal punto di vista numerico, un progetto neanche troppo lontano dalla realtà, con la giovane cantante partenopea che in questo momento si posiziona al 2° posto sia negli ascoltatori mensili, 206mila, sia per gli ascolti su Spotify avuti dal suo brano inedito "Luoghi Perduti", oltre i 393mila stream (qui l'intervista).

In testa Nicolò Filippucci, "Laguna" è l'unico brano che supera mezzo milione di ascolti

Ma a staccare la concorrenza sembra averci pensato Nicolò, tra i concorrenti più amati delle ultime edizioni del programma di Canale 5, che si erge su tutti con oltre 233mila ascoltatori mensili. La sua "Laguna" è l'unico brano ad aver superato mezzo milione di stream, arrivando, in questo momento, a 724mila ascolti (qui l'intervista). Chiude il terzetto in testa, tutto di origine "amiciana", Senza Cri con 110 mila ascoltatori mensili e il suo inedito "Spiagge" che si classifica al terzo posto con 303mila stream. Poi ci sono gli ex X Factor Angelica Bove e Seltsam, rispettivamente con 91,5 e 14mila ascoltatori mensili sulla piattaforma: esperienze diverse per i due cantautori, con la prima arrivata in semifinale e il secondo fermatosi addirittura ai Bootcamp. "Mattone", l'inedito di Angelica Bove si posiziona al quarto posto con 180mila ascolti, mentre "Mamma" si ferma in quinta posizione a 127mila stream. La classifica si chiude con Welo, che in passato ha collaborato con Guè, Enzo Dong, Mikush e i Sud Sound System, con 56mila ascoltatori mensili, ma la sua "Emigrato" si è fermata solo a 20mila ascolti.

La connessione nel tempo tra Amici e Sanremo Giovani

Il terzetto composto da Senza Cri, Nicolò e Antonia rinnova la grande connessione tra Sanremo Giovani e il talent di Canale 5, partito sin dalla prima edizione di Amici. Negli anni, infatti, si sono susseguiti durante la finale di Sanremo Giovani ex concorrenti come Maria Pia Pizzolla, Antonello Carrozza, Karima (qui l'intervista), Lele, Einar, ma anche Maninni, Tancredi, i Santi Francesi: nell'ultima edizione abbiamo visto il trionfo con Mew, Alex Wyse e la coppia formata da Lil Jolie e Vale Lp. C'è ancora un altro nome che ha partecipato ad Amici 9 e successivamente è arrivato in finale tra le Nuove Proposte nel 2015, lo stesso nome comparso tra i big di Sanremo 2026: Enrico Nigiotti.

La classifica dei cantanti più ascoltati di Sanremo Giovani 2026

Qui le classifiche degli ascoltatori mensili dei finalisti di Sanremo Giovani 2026, unito al posizionamento, in base agli stream di Spotify, dei loro brani inediti.

Antonia: 206mila ascoltatori mensili Nicolò Filippucci: 233mila ascoltatori mensili Senza Cri: 110mila ascoltatori mensili Angelica Bove: 91mila ascoltatori mensili Seltsam: 83mila ascoltatori mensili Welo: 56mila ascoltatori mensili

La classifica delle canzoni più streammate di Sanremo Giovani 2026