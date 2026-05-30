Gorizia, schianto frontale tra moto: due morti, uno era atteso per festeggiare il suo 24° compleanno

Due giovani di 24 e 25 anni, Jan Bensa e Lorenzo Valentini, sono morti in uno scontro frontale tra due moto lungo la Strada del Vallone, vicino Gorizia. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo ai ragazzi. Uno dei due avrebbe compiuto 24 anni proprio oggi, gli amici lo stavano aspettando per festeggiare.

Jan Bensa e Lorenzo Valentini

È accaduto tutto in pochi istanti, nella tarda serata di venerdì 29 maggio, lungo la Strada del Vallone, in direzione Gorizia. Due motociclette si sono scontrate violentemente: un impatto che non ha lasciato scampo ai conducenti, Jan Bensa e Lorenzo Valentini, rispettivamente 24 e 25 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 22.30, all’altezza dello svincolo per Gabria, non lontano dall’ex ristorante “da Tommaso”.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando è avvenuto lo scontro frontale. L’urto è stato così violento da sbalzare entrambi i motociclisti sull’asfalto, a diversi metri di distanza. Uno dei mezzi si è fermato contro un piccolo guardrail, mentre sull’asfalto è rimasta ben visibile la traccia dell’impatto. Subito dopo è intervenuto un altro motociclista di passaggio, quindi un agente di polizia fuori servizio, con alcuni automobilisti che hanno immediatamente allertato il 112.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I due giovani sono morti sul colpo o pochi istanti dopo l’impatto. Le ambulanze hanno lasciato la strada solo intorno alle 2 del mattino.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Gorizia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Presenti inoltre Vigili del fuoco e Guardia di finanza, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel supporto alle operazioni. La statale 55 è rimasta a lungo interessata dai rilievi.

Chi erano le vittime: Jan Bensa e Lorenzo Valentini

Jan Bensa e Lorenzo Valentini

Le vittime si chiamavano Jan Bensa, 24 anni, originario di Doberdò del Lago, e Lorenzo Valentini, 25 anni, di Gorizia. Bensa stava raggiungendo gli amici a Jamiano, dove lo stavano aspettando per festeggiare il suo compleanno, che avrebbe compiuto proprio oggi, 30 maggio. Mancavano appena cinque minuti alla destinazione quando si è verificato lo schianto.

Valentini, invece, viaggiava in direzione opposta verso Gorizia. Entrambi sono stati sbalzati dalle rispettive moto dopo l’impatto, senza possibilità di soccorso. La scena si è presentata fin da subito drammatica, con i mezzi ridotti a carcasse e la carreggiata segnata dai detriti.

Questa mattina, intanto, a Doberdò del Lago si è registrato un continuo via vai di amici, parenti e conoscenti. Bensa era molto conosciuto in paese, dove il sindaco Peter Ferfoglia lo ha ricordato come un giovane attivo nella comunità e impegnato anche nella valorizzazione delle tradizioni della minoranza slovena, oltre che appassionato sportivo e pallavolista. Anche Valentini era molto conosciuto a Gorizia, dove la notizia ha profondamente colpito la comunità locale.