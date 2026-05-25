Incidente a Catania, scontro tra una moto e uno scooter: morti due giovani di 20 anni

L’incidente mortale nella serata di domenica in un incrocio a Catania: niente da fare per due giovani, indagini in corso.

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale la notte scorsa in Sicilia, in un incrocio a Catania tra le vie Umberto e Musumeci. Due giovani di circa venti anni hanno perso la vita. Si tratta, secondo le prime informazioni, di due motociclisti, un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka.

I due giovani sono morti nello scontro tra una motocicletta e uno scooter: sul luogo dell’incidente, che si è verificato intorno alla mezzanotte, è intervenuto il personale del 118 allertato da alcuni cittadini presenti in zona, ma i tentativi di rianimare i due giovani è stato inutile. Sbalzati sull'asfalto, avevano riportato lesioni gravissime.

I due ragazzi, secondo le prime ricostruzioni, erano a bordo di una moto e di uno scooter che si sono scontrati tra di loro. Rilievi e indagini sono stati delegati alla polizia locale, intanto la Procura di Catania ha già disposto la restituzione delle salme ai familiari.

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