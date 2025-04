Amici 24, le pagelle della quinta puntata del Serale: Pettinelli è la Donna Cannone, Nicolò in caduta libera

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Sabato 19 aprile è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. Ospite della puntata Giordana Angi che ha cantato il suo singolo Strade. Nelle ultime puntate sono state eliminate le ballerine Asia De Figlio e Raffaella Mitaritonna, oltre ai rapper Vybes e Luk3 e la cantante Chiamamifaro. La ballerina Francesca Bosco e Senza Cri sono le due concorrenti eliminate in questa puntata. Anna Pettinelli diventa la nuova “Donna Cannone” di Francesco De Gregori nel guanto di sfida, mentre delude ancora una volta il suo pupillo Nicolò: l’assegnazione di Sinceramente di Annalisa si rivela un incubo per il cantante perugino. Qui le pagelle della quinta puntata.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, voto 6:

Se la spettacolare visione del medley di Mambo Salentino di Alessandra Amoroso e Tropicana di Annalisa mette in mostra, ancora una volta, l’affiatamento nelle coreografie tra i due insegnanti di Amici, la quinta puntata del Serale mette in mostra le prime crepe, dopo anni, nelle loro strategie. Né è la prova l’eliminazione di Senza Cri, ripresa in settimana e messa in luce in uno dei momenti di maggiore difficoltà. Dopo due anni con grandi protagoniste musicali, Angelina Mango e Sarah Toscano, si chiude così l’epopea della coppia, ormai in gara solo con il ballerino Francesco.

Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, voto 7:

Come può una danza francese come il can-can diventare ancora un elemento di spettacolare finzione? Com’è ancora possibile arricchire l’immaginario visivo della “donna cannone” di Francesco De Gregori? Citofonare ad Anna Pettinelli che ormai in un percorso di avant-garde, mette l’asticella sempre più in alto nelle sue performance. Ma ciò che sorprende è anche la gestione dei propri concorrenti, soprattutto quelli in difficoltà come Nicolò, compensati in queste settimane dalle performance di TrigNO. La bussola punta ormai dalla sua parte.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, voto 7,5:

C’è voluto del tempo ma finalmente abbiamo assistito all’arrivo della coppia di giudici più temuta della storia di Amici. E non stiamo parlando della coreografia del musical Chorus Line, ma alla lucida strategia con cui impongono il loro dominio in gara. Questa settimana, nella categoria canto, a farne le spese è la coppia Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che perdono il loro ultimo concorrente Senza Cri. Sarà interessante vedere, a questo punto, i nuovi incroci tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Nicolò, voto 5:

Siamo a poche puntate dall’atto finale di questa edizione e potremmo essere costretti ad analizzare il percorso di Nicolò con malinconia. La stessa che dimostra in settimana in una conversazione/confessione con la sua insegnante Pettinelli, la stessa che si traduce sul palco quando canta Sinceramente di Annalisa. Dall’alto, l’oscillazione a fisarmonica delle sue performance e delle sue consapevolezze durante quest’anno potrebbero diventare la testimonianza che il talento vocale è solo un elemento nel grande repertorio di un artista.

Antonia, voto 6:

La scelta di Rudy Zerbi di preservare Antonia dopo una settimana di tentennamenti, anche emotivi, è stata la scelta giusta a posteriori. La cantante campana dopo l’opacità della scorsa settimana, sottolineata soprattutto dall’interpretazione di Averti Addosso di Gino Paoli, si presenta in gara solo in un’esibizione con Senza Fine dello stesso autore. Un atto di rivincita che mette la parola fine alla “crisi d’identità” della giovane cantante e la proietta, di nuovo, verso la vittoria.

Jacopo Sol, voto 6:

Più che la vittoria nell’unica sfida della serata contro il diretto concorrente Nicolò, questa puntata ha permesso a Jacopo Sol di riproporsi in una luce diversa, sulle note di Have You Ever Seen The Rain. Sarà necessario abituare il pubblico ad ascolti diversi, in vista della fase finale del programma e il cantante di San Severo è, per ora, quello che sembra riuscirci meglio.

TrigNO, voto 7:

Praticamente porta in spalla un’intera puntata del Serale, esibendosi cinque volte, tra cui con l’inedito Maledetta Milano per evitare l’eliminazione nell’ennesimo ballottaggio finale, questa volta con Senza Cri. Nella stessa puntata, che lo mette di fronte anche all’eliminazione con la ballerina Alessia, sembra trovare una sua nuova definizione con Iris di Biagio Antonacci. Proprio tra le note di questo cantautorato pop italiano sembra intravedersi il futuro di TrigNO, un artista che si è semplicemente non arreso.

Senza Cri, voto 4:

C’è chi invece ha gettato letteralmente la spugna ed è la seconda eliminata della quinta puntata del Serale di Amici. Si erano intravisti, soprattutto nell’ultima settimana, diverse difficoltà per la cantante romana, caduta con brani come Lentamente di Irama ma anche Strong Enough. E se una flebile speranza si accende con Edmund e Lucy, un brano in cui si sente ancora l’energia di Angelina Mango, tutto il resto sembra una premessa alla fine. Non è l’arrendevolezza che spaventa, anzi, sicuramente vedremo Senza Cri in futuro cantare i suoi pezzi: sarebbe forse servita un po’ più di protezione, anche nelle assegnazioni.