Serale di Amici 2025, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quinta puntata

Giovedì 17 aprile è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 2024/2025, in onda questa sera, sabato 19 aprile. In giuria, come sempre, il trio composto da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. Dodici gli allievi ancora in gara, divisi in tre squadre: Pettinelli-Lettieri, Cuccarini-Lo, Zerbi-Celentano. Nella puntata si assisterà ad una doppia eliminazione, che si consumerà nelle tre manche canoniche, in cui alcuni dei concorrenti lasceranno il programma ad un passo dalla conquista del titolo di vincitore. Stando alle anticipazioni Francesca è la prima a dover andare via.