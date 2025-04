video suggerito

Ascolti sabato 19 aprile: chi ha vinto tra il Serale di Amici e Il miracolo di Sharon Gli ascolti tv di sabato 19 aprile: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Il miracolo di Sharon e Canale 5 con il Serale di Amici di Maria De Filippi. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di sabato 19 aprile ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e film. Su Rai 1 è andato in onda il film Il miracolo di Sharon, mentre su Canale5 la nuova puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi che si è conclusa con due eliminate, Francesca e SenzaCri. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Il miracolo di Sharon e Canale5 con il Serale di Amici

Il miracolo di Sharon andato in onda in prima serata su Rai 1 ieri sera, sabato 19 aprile 2025, ha intrattenuto 2.008.000 spettatori pari al 12.6% di share. Il Serale di Amici di Maria de Filippi in onda su Canale5, in prima serata, ha dominato agli ascolti. Ha tenuto incollati al video 3.790.000 spettatori con uno share del 26.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

F.B.I su Rai 2 ha intrattenuto 725.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai 3 Ennio ha raggiunto 655.000 spettatori e il 3.9% di share. Clifford: il grande cane rosso andato in onda su Italia1 ha intrattenuto 741.000 spettatori (4.5% di share). Il compagno Don Camillo su Rete4 ha tenuto incollati al video 986.000 spettatori (6.4% di share). Il GP di F1 Arabia Saudita su Tv8 è stato seguito da 703.000 spettatori (4.1% di share). Apocalypse La Seconda Guerra Mondiale sul NOVE è stato visto da 308.000 spettatori con il 2.2% di share. In altre parole su La7 ha raggiunto 624.000 spettatori con il 3.8% di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La partita di Emilio ad Affari Tuoi in onda ieri sera nell'access prime time di Rai 1 è stata seguita da 5.213.000 spettatori (29.5% di share). Striscia La Notizia nell'access prime time di Canale5 ha intrattenuto 2.484.000 spettatori con il 14.1% di share.