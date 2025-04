video suggerito

Luke manda un videomessaggio ad Alessia ad Amici 24: "Ti aspetto fuori", la ballerina scoppia a piangere Nel daytime del 14 aprile di Amici 24, Alessia ha ricevuto in videomessaggio da parte del fidanzato Luke, eliminato dal programma. Nel sentire le sue parole d'amore, la ballerina si è commossa e non è riuscita a trattenere l'emozione.

A cura di Elisabetta Murina

Alessia ha ricevuto un videomessaggio da parte di Luke nel daytime del 14 aprile. Nel classico aggiornamento del ‘meteo delle coppie' la ballerina ha potuto sentire il fidanzato, uscito la scorsa settimana da Amici 24. Nel sentire le sue parole e nel vederlo, si è commossa. Dopo essere stato eliminato, il cantante in una diretta Instagram aveva detto di non veder l'ora di incontrarla.

Il videomessaggio di Luke per Alessia ad Amici 24

"C'è un sole esagerato che è chiuso in una scatola, aspetto di liberarlo quando esci. Spacca tutto e esci il più lontano possibile, ti aspetto e ci vediamo fuori", ha detto Luke in un videomessaggio ad Alessia, nel classico aggiornamento del ‘meteo delle coppie', un simpatico recap di come stanno andando le relazioni nella Casetta ad Amici 24. Dopo aver sentito il suo messaggio, la ballerina è scoppiata a piangere e si è commossa, non riuscendo a trattenere l'emozione e non vede l'ora di poterlo incontrare.

Cosa aveva detto Luke dopo la sua uscita da Amici

In una diretta social, Luke ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Alessia, nata nella scuola di Amici lo scorso settembre. I due si sono avvicinati e con il passare del tempo sono diventati sempre più affiatati, fino a essere una coppia a tutti gli effetti, nonostante gli alti e bassi. E ora che il cantante è stato eliminato, ha raccontato che continua a fare il tifo per lei: "Spero davvero che riesca a rimanere in gioco il più a lungo possibile". Ha poi ammesso di sentire la sua mancanza: "Mi manca, sarebbe impossibile il contrario. Ma ormai manca poco alla fine del programma e presto potremo rivederci. Spero solo che riesca a vivere questa esperienza fino in fondo, con entusiasmo e serenità".