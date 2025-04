Chiara confessa i suoi dubbi alla maestra Celentano ad Amici, Maria De Filippi: “A volte non sa se continuare”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del daytime di Amici andata in onda oggi, martedì 15 aprile, è stato mostrato il momento in cui Chiara, in sala prove con la maestra Alessandra Celentano e Maria De Filippi all'ascolto, ha confessato le sue insicurezze. La ballerina ha ammesso di sentire un peso dentro di sé ogni volta che deve preparare le esibizioni per il Serale: "Vivo male le prove, mi nascono dubbi che mi spaventano perché è tutta la vita che danzo".

Il confronto tra Chiara, Alessandra Celentano e Maria De Filippi

Chiara alla maestra Alessandra Celentano e a Maria De Filippi, collegata da remoto con la sala prove, ha confessato le sue insicurezze. Quando l'insegnante le ha fatto presente di aver fatto caso ai suoi ultimi sfoghi in casetta. "Ho sentito quando dicevi che hai troppe aspettative. Non devi puntare ad altro, se questa cosa ti fa star male è un lavoro che devi fare su te stessa" ha commentato. Allora la ballerina ha spiegato: "So che sono esagerata, perciò questa cosa mi fa arrabbiare. Questo senso di insoddisfazione costante, mi fa arrabbiare". La Celentano ha allora commentato: "Anche io sono una perfezionista, ci tengo tanto, ho sempre mirato in alto. Ma è giusto così, altrimenti non cresci. Ci sono stati momento si e momenti no, noi ballerini non ci piacciamo mai. Ma così vai avanti se ci tieni a questo mestiere. Il fatto di star male perché vuoi fare meglio va bene, ma non deve diventare esasperazione, altrimenti vivi male". Nella conversazione è intervenuta anche Maria De Filippi, all'ascolto da remoto: "Ha dei dubbi su se continuare (a ballare, ndr) quando dice "Forse torno a fare la cameriera", è una cosa importante".

La confessione di Chiara: "Sono insoddisfatta, vivo male le prove"

Chiara, allora, ha aperto il suo cuore alla verità: "Mi faccio molte domande perchè me la vivo male. La cosa che mi crea dubbi è il guardarmi intorno. Io vedo gli altri felici di andare a lezione, io invece mi sento pesante, sento che starò male. Ed è quello che mi fa venire i dubbi. Mi fa stare male la mia insoddisfazione. Mi reputo mediocre nell'approccio, il mio modo di lavorare è mediocre. Ho delle capacità che non tutti hanno, delle possibilità che non tutti hanno, ma non riesco a sfruttarle al massimo. Perciò mi sento mediocre". Maria De Filippi ha provato ad analizzare il suo comportamento provando a convincerla di aver fatto passi da gigante dall'inizio del programma sino ad oggi. Alessandra Celentano ha allora commentato: "Se deve diventare uno stress, allora non va bene". La ballerina ha aggiunto: "Nel momento in cui c'è lo spettacolo lì mi si toglie ogni dubbio e mi ricordo perché questa è la mia passione. Se potessi cancellerei le ore in sala. Pormi dei dubbi sulla danza mi spaventa, perché é tutta la vita che impiego ore e sacrificio. Arrivare ad avere dei dubbi mi fa paura. Sul palco mi sento giusta al posto giusto".