video suggerito

Antonia ad Amici: “Nella mia testa la vita non ha senso”, Maria De Filippi interviene e le chiede una promessa Antonia ha messo a nudo le sue emozioni nel daytime del 17 aprile di Amici 24. La cantante si è raccontata a Maria De Filippi, commuovendosi pensando alla musica e spiegandole le sue paure: “Non ce la faccio più a vivere con me stessa, non so stare sola. Nella mia testa la vita non aveva un senso”. Poi ha fatto una promessa alla conduttrice. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonia è stata convocata da Maria De Filippi. Come si è visto nel daytime del 17 aprile di Amici, la conduttrice ha voluto fare due chiacchiere con la cantante, che ha confessato di star attraversando un momento di difficoltà durante il Serale. "Il mio cervello mi mette sotto stress continuamente, non solo quando canto. Ho avuto un periodo di down in cui non riuscivo più a cantare, è strano pensare che posso farcela da sola", ha rivelato.

Antonia parla delle sue emozioni con Maria De Filippi

Dopo averla convocata, Maria De Filippi invita Antonia a prendere il mappamondo e le fa rivedere una sua esibizione del Serale. "Ti piaci quando ti vedi?", le ha chiesto la conduttrice. "Mi piace, non è male", ha risposto la cantante. E ha poi parlato della sua infanzia: "Mi piace molto quel buchino (la città in cui è cresciuta, ndr), però stando lì per 19 anni ho detto ai miei genitori che non volevo fare niente nella mia vita. Nella mia testa le persone non saranno mai felici e la vita non ha un senso". Grazie ad Amici, però, la sua prospettiva è cambiata: "Quando sono arrivata qui ho smesso di crederlo e ho pensato che potesse avere un senso".

"Sul palco hai tutte le paranoie?", ha continuato Maria De Filippi. E ancora: "Provi tenerezza per quella ragazza che canta? La pensi felice?". Antonia ha spiegato: "Non me la vivo bene, preferirei farlo. So quello che stavo pensando in quel momento, cioè ‘sto sbagliando tutto', non mi stavo concentrando". "Non sbagliavi. Non so perché hai tanta paura di farlo e, se anche fosse, chi deludi? Non sei mai contenta di te", ha incalzato la conduttrice. "Se mi volessi bene, farei un percorso più sano per me. Nella mia testa ho paura del tempo che passa, di perdere le sensazioni, gli attimi e i momenti. Ho paura che le cose finiscano", ha aggiunto la cantante.

Antonia in lacrime, la promessa a Maria De Filippi

"Sai stare da sola?", ha chiesto Maria De Flippi. La cantante si è commossa e, asciugandosi le lacrime, ha spiegato: "No, non so farlo e credo sia una cosa grave. Ci sono giornate in cui non ce la faccio più a vivere con me stessa e questo non può succedere. Sono molto felice di cantare, ma non sento di meritarmi le cose belle che mi accadono". Poi Maria De Filippi le ha chiesto di farle una promessa: "Ogni volta che pensi male, guarda il mappamondo".