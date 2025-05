video suggerito

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: “Dopo la rottura è tornato il sereno, hanno ricominciato a sentirsi” Secondo le ultime indiscrezioni, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti avrebbero ripreso i contatti. Tuttavia, non si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Almeno per il momento. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si torna a parlare della presunta relazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Sin dal 2023 si rincorrono le voci di un loro legame sentimentale, che si sarebbe concluso a novembre 2024. A supportare l'indiscrezione sulla loro passata storia d'amore, foto che li ritraggono insieme in vacanza e alle nozze di Pecco Bagnaia. Dato che i diretti interessati non si sono mai espressi sulla presunta relazione, è il gossip a parlare per loro. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo una rottura burrascosa sarebbe tornato il sereno.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, il loro rapporto oggi

Sul settimanale Chi, nella rubrica C'è chi dice a cura del giornalista Giuseppe Candela, si torna a parlare della relazione tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. Secondo quanto riportato, dopo l'addio e una rottura che avrebbe portato a un certo risentimento, i due avrebbero ritrovato la serenità. Non sarebbero tornati insieme, ma avrebbero ripreso a sentirsi. Sul settimanale Chi si legge:

Tra Cremonini e Cardinaletti è tornato il sereno. Nel novembre scorso, dopo un anno e mezzo di legame, Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini si erano detti addio. Una rottura, anticipata dal settimanale "Chi", che aveva portato freddezza tra le parti e un iniziale risentimento. Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi.

La relazione mai ufficializzata tra il cantante e la giornalista

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non hanno mai ufficializzato la loro relazione. A marzo dello scorso anno, tuttavia, la giornalista del TG1 ha parlato del viaggio a Londra fatto con il cantante. E lo scorso luglio è stata immortalata al matrimonio di Pecco Bagnaia insieme all'artista. In queste ore, le indiscrezioni su un loro riavvicinamento.