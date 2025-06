video suggerito

Cesare Cremonini avvistato di nuovo con Caterina Licini: "Colazione insieme, tra loro non è mai finita" Cesare Cremonini è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Caterina Licini, ex ballerina di Amici, con cui già a gennaio era stato avvistato in vacanza. È lei a seguirlo nelle tappe del suo tour negli stadi, tra allenamenti mattutini e colazioni insieme. Secondo le voci, tra loro non sarebbe mai finita.

A cura di Elisabetta Murina

Nessun ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Se solo qualche settimana fa alcune voci parlano di rapporti distesi tra i due ex, ora nella vita del cantante sembra esserci un'altra donna. Si tratta di Caterina Licini, copywriter ed ex ballerina di Amici, con cui già a gennaio era stato paparazzato in vacanza a Cortina. È lei ad accompagnarlo nel tour appena iniziato negli stadi, che il prossimo 15 giugno farò tappa a Milano per due serate consecutive.

Le foto di Cesare Cremonini e Caterina Licini prima del tour

Come mostrano gli scatti di Chi, Cremonini è in compagnia di Caterina Licini durante la preparazione delle prossime tappe del suo tour. "Il cantante si sveglia all’alba e alle 7 e 30 è già a fare colazione con lei", si legge sulle pagine del settimanale. I due, quindi, stanno trascorrendo del tempo insieme seguendo una routine piuttosto serrata, tra colazione e allenamenti, per poi lasciare spazio alle prove. Non è chiaro se i due siano una coppia a tutti gli effetti e se soprattutto lo siano dallo scorso gennaio, quando erano stati avvistati per la prima volta insieme durante una vacanza a Cortina per assistere alle gare di coppa del mondo di sci. Al momento non c'è nessuna conferma, anche se appare evidente una certa sintonia tra i due.

Il passato sentimentale di Cesare Cremonini

Prima di essere stato paparazzato con Caterina Lucini, Cremonini ha avuto una storia durata circa un anno e mezzo con Giorgia Cardinalettim giornalista del TG1. I due si erano detti addio lo scorso novembre e la rottura era stata anticipata sempre dal settimanale Chi, che aveva parlato di "freddezza" tra le parti. Tuttavia, proprio di recente, pare che fosse tornato il sereno tra i due. Non un ritorno di fiamma vero e proprio ma un ricominciare a sentirsi dopo un periodo di lontananza.