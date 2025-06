Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini a San Siro: scoppia in lacrime ed esce a metà show

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Seconda tappa a San Siro per Cesare Cremonini e il suo tour Alaska Baby. Tantissimi gli amici e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno assistito allo show, dall'amico di una vita Valentino Rossi a Luca Carboni sul palco, passando per Chiara Ferragni tra il pubblico. E, sempre tra il pubblico, non è passata inosservata la presenza di Martina Margaret Maggiore. La ragazza è la ex fidanzata del cantante, a cui lui ha dedicato il brano Giovane Stupida e che di recente ha scritto un libro (Ma che stupida Ragazza) in cui parla della loro storia d'amore e di come lui le abbia fatto del male.

Martina Maggiore in lacrime al concerto dell'ex Cremonini: esce dallo stadio a metà live

È stata la stessa Martina Maggiore a raccontare ai followers di trovarsi a San Siro per il concerto dell'ex Cesare Cremonini. La loro storia è iniziata nel 2018 e durata per 4 anni e mezzo tra alti e bassi. Tra le sue storie Instagram, la ragazza ha prima condiviso una foto del palco accompagnata dall'emoticon del cuore rosso e della farfalla azzurra, poi un video un cui mostra come non sia riuscita a trattenere le lacrime. "L'ho presa benissimo, non ho pianto mai", ha scherzato con ironia mostrandosi sorridente ma anche con il viso bagnato dopo aver pianto a lungo. E su TikTok, l'amico Mauro Bianchi ha raccontato che insieme hanno lasciato lo stadio ancora prima della metà dello show, perché per Martina Maggiore l'emozione di trovarsi lì era talmente forte da non riuscire a rimanere fino alla fine.

Cosa ha detto Martina Maggiore su Cesare Cremonini

Di recente Martina Maggiore ha pubblicato il libro Ma che Stupida Ragazza, in cui raconta la storia d'amore vissuta con Cremonini e il dolore provato quando è finita, che l'ha poi "trascinata in un abisso". I due si sono conosciuti nel 2018 a Bologna e per il primo periodo tra loro era tutto perfetto come in una favola: "È iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri". Il volto oscuro di cui parla la ‘Giovane Stupida' era l'infedeltà di lui, che l'ha portata a scoprire in più occasioni chat con altre donne. "Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche", ha ricordato. Poi la forza di mettere fine a un amore da cui oggi è guarita ma che le ha lasciato profonde cicatrici.