video suggerito

Martina Maggiore spiega perché era al concerto dell’ex Cesare Cremonini: “È una persona che ancora conta per me” Con una storia pubblicata su Instagram, Martina Maggiore ha spiegato perché ha deciso di essere presente al concerto dell’ex Cesare Cremonini a San Siro, nonostante lui le abbia fatto del male. La ragazza era scoppiata a piangere ed è uscita a metà dello spettacolo. “Essere lì non è stato facile. L’ho fatto perché riconosco l’importanza di questo momento e volevo condividerlo con una persona che per me ha contato e conta ancora”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

162 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Maggiore ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione al concerto dell'ex Cesare Cremonini. Con un messaggio su Instagram, la ragazza ha spiegato perché ha deciso di essere presente alla seconda tappa a San Siro del cantante, nonostante la loro storia d'amore sia finita da anni e in maniera piuttosto dolorosa per lei.

Le parole di Martina Maggiore dopo il concerto di Cremonini

"Spendo solo poche parole, perché a volte si creano castelli dove invece esistono solo bellezza e gentilezza", ha esordito Martina Maggiore. La ragazza è scoppiata a piangere durante il concerto dell'ex Cremonini ed è uscita a metà del live, non riuscendo ad affrontare l'emozione. Il suo messaggio sui social continua con la spiegazione del perché ha voluto esserci nonostante il male che lui le ha fatto in passato: "Ho scelto di esserci, perché riconosco l'importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora".

Maggiore è andata al concerto pur non sapendo quali emozioni avrebbe provato, ma sicura che non le avrebbe nascoste e si sarebbe lasciata trasportare fino alla fine: "Non sapevo cosa avrei provato, non sono un robot, non ho mai nascosto le mie emozioni ne tanto meno mi viene facile farlo. Vivo tutto quello che c'è da vivere lasciandomi completamente andare, questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo". Infine ha concluso: "L'ho fatto perché credo che l'amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore. Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare e che mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte".