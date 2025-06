video suggerito

Cesare Cremonini a Napoli con Caterina Licini: la foto al Maradona e la cena dopo il concerto Cesare Cremonini ha trascorso la serata a Napoli ieri: dopo il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona, ha cenato in un noto ristorante del quartiere Posillipo. Con lui anche Caterina Licini che, stando ai gossip che circolano da mesi, sarebbe la sua nuova fidanzata.

A cura di Gaia Martino

Caterina Licini era al Maradona di Napoli ieri sera, dove si è tenuto il concerto di Cesare Cremonini. Sono mesi che si parla di una relazione sentimentale tra loro e, sebbene non ci siano conferme dai diretti interessati, le foto dei paparazzi e le indiscrezioni che circolano non lascerebbero spazio a troppi dubbi. L'ex ballerina di Amici, oggi copywriter e content creator, ha accompagnato il cantante – in giro per l'Italia con il tour negli stadi – anche a Napoli. Dopo il concerto si sono goduti una cena in spiaggia nel quartiere di Posillipo.

Caterina Licini a Napoli con Cesare Cremonini

Caterina Licini ha pubblicato una storia su Instagram nella quale inquadra gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove si è tenuto il concerto di Cesare Cremonini. Visti i gossip che circolano sul rapporto che ha con il celebre cantante, sembrerebbe chiara la loro vicinanza.

Da diverse settimane si parla di una loro frequentazione: i fotografi del settimanale Chi li beccarono una mattina mentre facevano colazione insieme a Lignano Sabbiadoro, prima delle prove del concerto del cantante. Lei gli sarebbe stata accanto lungo tutta la preparazione del tour e lo starebbe seguendo a ogni tappa. Ieri sera, dopo il concerto a Napoli, si sono goduti una cena tra pochi intimi – tra staff, amici e Davide Petrella – in un noto ristorante di Posillipo.

Le foto di Cesare Cremonini con Caterina Licini

Le prime foto di Cesare Cremonini con Caterina Licini sono iniziate a circolare lo scorso gennaio. L'ex ballerina ha partecipato al video musicale di Ora che non ho più te e su Instagram, a corredo delle foto del videoclip, scrisse: "È accaduto qualcosa di speciale". Non è mai arrivata nessuna conferma dai diretti interessati riguardo la loro relazione: a metà giugno Chi pubblicò un nuovo servizio dedicato a loro. A corredo di scatti che li ritraevano mentre passeggiavano a Lignano Sabbiadoro, prima delle prove del concerto del cantante, la rivista smentiva il presunto riavvicinamento tra l'artista e Giorgia Cardinaletti, sua ex, vista la sua nuova frequentazione con Caterina Licini.