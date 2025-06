Angela Nasti e Cyril Ngonge innamorati ad Ibiza, le tracce: dal concerto di Gigi D’Alessio alla festa di Zaccagni

video suggerito

Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Angela Nasti. L'influencer, reduce dalle voci di un presunto flirt con Stefano De Martino che tanto hanno fatto discutere nelle scorse settimane, sarebbe ora al centro di una nuova indiscrezione sentimentale che la vedrebbe protagonista insieme a Cyril Ngonge, attaccante del Napoli.

Dal concerto di Gigi D'Alessio alle spiagge di Ibiza

Tutto è iniziato quando i due sono stati avvistati insieme a un concerto di Gigi D'Alessio. Un'apparizione che ha subito acceso i radar dei più attenti osservatori del gossip napoletano, sempre pronti a cogliere segnali di possibili nuove coppie nel panorama dello spettacolo e dello sport partenopeo. Da quella serata, secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la frequentazione tra Angela Nasti e il calciatore si sarebbe intensificata, tanto da portare i due a trascorrere insieme le vacanze estive nelle acque cristalline di Ibiza.

La festa di Zaccagni: un'occasione mancata per confermare

Le sorelle Nasti nel video celebrativo dei trent’anni di Zaccagni

Il caso ha voluto che proprio a Ibiza si sia svolta la festa per i 30 anni di Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio e marito di Chiara Nasti, sorella di Angela. Un'occasione che sembrava perfetta per immortalare la presunta coppia insieme, magari in un contesto familiare e rilassato. Tuttavia, esaminando attentamente i video della celebrazione pubblicati dallo stesso Zaccagni sui social, emerge un dettaglio che complica la narrazione: Cyril Ngonge non compare mai nelle immagini della festa. Un'assenza che alimenta dubbi sulla veridicità del gossip o, quantomeno, sulla fase della presunta relazione. Un'assenza che potrebbe anche essere stata escogitata a dovere, proprio per calmare le voci.

Il fantasma del flirt con De Martino

La situazione si complica ulteriormente se si considera che anche la storia del presunto flirt con Stefano De Martino si è rivelata più fumo che arrosto. Come ricostruito anche da Fanpage.it, il conduttore e l'influencer sono finiti al centro delle voci di gossip più per supposizioni che per prove concrete. Angela Nasti è infatti apparsa soltanto come nome nel toto-nomi delle possibili fiamme del conduttore partenopeo, senza che emergessero mai foto, video o testimonianze dirette che confermassero un reale avvicinamento tra i due.