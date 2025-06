video suggerito

Chi è Caterina Licini, la nuova fiamma di Cesare Cremonini dopo Giorgia Cardinaletti Recentemente Cesare Cremonini è stato paparazzato al fianco di Caterina Licini. La presunta nuova fiamma ha 30 anni ed è un ex ballerina di Amici, show a cui prese parte più di dieci anni fa.

Di recente Cesare Cremonini è stato paparazzato al fianco di Caterina Licini, ex ballerina di Amici con cui era già stato pizzicato a gennaio in vacanza a Cortina. La 30enne, conosciuta, lo ha accompagnato durante la preparazione delle prossime tappe del suo tour. Pare che i due si siano conosciuti sul set del videoclip del brano Ora che non ho più te.

Chi è Caterina Licini, ex ballerina e content creator

Caterina Licini è un ex ballerina classica e partecipò alla fase iniziale di Amici 11 all'età di 18 anni, entrando a far parte della squadra blu di Luciano Cannito. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi si interruppe prima che potesse accedere al programma serale.

Caterina Licini ad Amici 11

Archiviata la carriera nel mondo della danza, è diventata una copywriter e content creator, affiancando questo lavoro alla passione per il surf e per il motociclismo. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono tanti gli scatti che la ritraggono al fianco della sua moto.

Caterina Licini via Instagram

Le foto con Cesare Cremonini e l'incontro sul set di Ora che non ho più te

Caterina Licini appare nel video musicale del brano Ora che non ho più te e nel filmato Cesare Cremonini la stringe a sé mentre lei guida una moto. Sul suo profilo social Licini, a corredo del post in cui aveva condiviso alcuni scatti e video del dietro le quindi del videoclip, scriveva: "È accaduto qualcosa di speciale. Grazie a te".

A gennaio scorso, Cesare Cremonini e Caterina Licini sono stati fotografati insieme dopo una vacanza a Cortina dove sarebbero stati spettatori delle gare di Coppa del mondo di sci. Qualche giorno fa, invece, sul settimanale Chi sono apparse delle immagini dei due alle prese con la preparazione del tour di Cesare Cremonini. Dai diretti interessati, al momento, ancora nessuna conferma o smentita del presunto flirt tra loro.