Cesare Cremonini con l’ex ballerina di Amici Caterina Licini, le foto della vacanza insieme a Cortina Cesare Cremonini è stato paparazzato dai fotografi di Chi in compagnia di Caterina Licini, 30enne, ex ballerina che ha partecipato ad Amici, e presente nel videoclip di “Ora che non ho più te”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Cesare Cremonini è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi in dolce compagnia. Archiviata la storia con il volto del TG1 Giorgia Cardinaletti, il celebre cantante starebbe ora frequentando Caterina Licini, si legge sul magazine, con la quale ha trascorso alcuni giorni a Cortina. Lei, presente anche nel video musicale di Ora che non ho più te, ha partecipato ad Amici di Maria de Filippi in passato: nelle immagini di Chi escono insieme da casa di Cremonini per caricare i bagagli e rientrare dalla vacanza.

Le foto di Cesare Cremonini e Caterina Licini

Cesare Cremonini e Caterina Licini sono stati paparazzati insieme dopo una vacanza a Cortina dove avrebbero assistito alle gare di Coppa del mondo di sci. Hanno lasciato insieme la casa del celebre cantante sulle Dolomiti e i fotografi li hanno pizzicati intenti a caricare la macchina con i bagagli prima del rientro in auto. Tornato a Bologna, si legge sul settimanale, Cremonini è corso al Dall'Ara per la partita di Champions.

Caterina Licini, 30 anni, è presente anche nel videoclip di Ora che non ho più te, l'ultimo successo del cantante che, nelle immagini che accompagnano la canzone, la stringe forte a bordo di una motocicletta da lei guidata.

Chi è Caterina Licini, ex ballerina di Amici

Caterina Licini ad Amici

Caterina Licini, originaria di Padova, ha 30 anni e ha un passato da ballerina. Partecipò ad Amici di Maria de Filippi nel 2011, fu seguita da Luciano Cannito prima di essere eliminata a un passo dal Serale. L'ex danzatrice ha poi deciso di appendere le scarpette al muro per dedicarsi ad altre passioni tra cui le moto. È una motociclista e dopo aver frequentato l'Istituto europeo di design di Milano, è diventata copywriter e content creator. Su Instagram conta oltre 7mila followers con i quali condivide foto e video di sé mentre pratica i suoi hobby preferiti tra cui anche lo skateboard e il surf.