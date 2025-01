Trigno innamorato di Chiara ad Amici 24: “Per me è una regina”, la presunta frecciatina della ex su TikTok

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ad Amici continua la storia d'amore tra Chiara e Trigno. Dopo il primo bacio in Casetta a ottobre, la ballerina e il cantante sono ora sempre più vicini. Oltre a un video pubblicato sul profilo TikTok dell'allievo, a dimostrarlo anche alcune sue parole durante una chiacchierata con l'amico Vybes, come si è visto nel daytime in onda venerdì 10 gennaio. Nel frattempo, la ex di Trigno, la modella Ege Monaco, ha pubblicato su TikTok un video che sembrerebbe una frecciatina nei suoi confronti.

Le parole di Trigno su Chiara: "Per me è la regina"

Dopo il primo bacio a ottobre, durante una chiacchierata con Vybes, Trigno ha confermato che la sua storia d'amore con Chiara ad Amici sta continuando. I due amici si sono trovati faccia a faccia per un chiarimento, visto che Vybes era stato punito per colpa del coinquilino. Lui, per farsi perdonare, ha raccontato quanto ci tenga alla loro amicizia e ha menzionato anche la ballerina: "Tu e Ilan qua dentro siete le mie due torri. Se ci fosse una scacchiera, sareste le torri. E la regina è Chiara".

Il video di Ege Monaco, ex di Trigno

Nel frattempo, anche a distanza di mesi dall'accaduto, la ex fidanzata di Trigno sembra continuare a lanciare frecciatine. In un video pubblicato su TikTok, la modella Ege Monaco si è mostrata con un filtro che mostra delle corna a forma di renna, con tanto di lucine colorate. Leggendo alcuni commenti, sembrerebbe una frecciatina proprio al cantante, che l'avrebbe tradita. Non soltanto: anche quando hanno iniziato la loro storia, ancor prima di Amici, lui inizialmente era fidanzato con un'altra ragazza.