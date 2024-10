video suggerito

TrigNO e Chiara non si nascondono più ad Amici 24, il video del bacio nella notte Scatta il bacio tra TrigNO e Chiara ad Amici 24. Il cantante e la ballerina hanno deciso di lasciarsi andare e rendere ufficiale il loro interesse: nella notte si sono baciati in terrazza.

A cura di Gaia Martino

Nella casa di Amici di Maria De Filippi è nata la prima coppia. Da diversi giorni sono stati mostrati i video dell'intesa particolare tra TrigNO e Chiara. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti in casetta e sin da subito hanno instaurato un rapporto di complicità. La scorsa notte hanno deciso di non nascondersi più: nel daytime di oggi, venerdì 25 ottobre 2025, è stato mostrato il momento in cui si sono baciati. Pochi giorni fa la fidanzata di TrigNO ha insultato entrambi: "Chiara una grandissima zoc*ola, Il mio ex un gran cog*ione".

Il bacio di TrigNO e Chiara ad Amici 24

Sembrerebbe essere decollata la love story tra TrigNO e Chiara nella casetta di Amici. Il daytime andato in onda oggi, venerdì 25 ottobre, ha dedicato un blocco alla nuova coppia formatasi in casetta. La scorsa notte il cantante e la ballerina sono rimasti in terrazza sino a notte fonda: "Andiamo a dormire, è molto tardi. Sono le tre" hanno commentato. Poi TrigNO ha riservato grossi complimenti alla sua nuova fiamma: "Complimenti per oggi, eri fichissima. Tu ti imbarazzi, ma sei molto sexy" le ha detto prima di avvicinarsi per baciarla. Tra i due è così scoppiata la passione.

Lo sfogo della fidanzata di TrigNO

Eppure TrigNO, prima di baciare Chiara, era fidanzato con Ege Senni Monaco. La ragazza in questione, modella lontana dal mondo dello spettacolo, diversi giorni fa con una IG story si è sfogata riguardo la sua situazione sentimentale accusando non solo il cantante con il quale aveva una relazione, ma anche Chiara, la ballerina di Amici. "Chiara una grandissima zoc**a che nonostante sapesse di avere davanti a sè un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande coglione come la maggior parte degli uomini. Non sono stupita. L'ho conosciuto traditore, è rimasto traditore", le parole.