Trigno di Amici 24 è fidanzato, il video mentre bacia la modella Ege Senni Monaco Il cantante Trigno, allievo di Amici 24 amato da milioni di ragazzine, sarebbe fidanzato con la modella Ege Senni Monaco. Su Instagram sono spuntate fuori le parole d'amore e il video su Tik Tok mentre si baciano.

A cura di Gaia Martino

Pietro Bagnadentro alias Trigno, cantante in gara ad Amici 24, è fidanzato. Il giovane allievo 22enne, originario di Asti, ha fatto breccia nel cuore di milioni di ragazzine appassionate del talent show di Maria De Filippi, oggi curiose di sapere se il cuore dell'artista è impegnato. E la risposta è sì, stando a quanto emerso dal profilo social della modella Ege Senni Monaco.

Chi è Ege Senni Monaco, la fidanzata di Trigno

Nelle ultime ore è salito alla ribalta un video di Ege Senni Monaco, modella originaria di Siena il cui nome su TikTok è egemonaco. Sul suo profilo, lo scorso luglio, ha condiviso un video nel quale si riprende allo specchio prima di avvicinarsi al cantante di Amici 24 e baciarlo.

I due sarebbero ancora fidanzati, visto il commento di Trigno sotto ad un post Instagram condiviso da lei due settimane fa. "Corri ragazza, corri" ha scritto l'artista, "Ti amo", la replica della giovane. Non si hanno, però, ulteriori informazioni sulla loro relazione: il profilo social dell'allievo del talent show è quasi inattivo. Al momento il giovane ha reso pubblica soltanto una fotografia.

Trigno, lo "splendido" di Amici 24: "In realtà sono insicuro, la mia è una barriera"

Trigno è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici 24 più amati dalle giovani telespettatrici. Ci tiene al suo look e, a Maria De Filippi, in un daytime, raccontò di essere un ragazzo "vanitoso, impulsivo e competitivo". Ma dietro il suo atteggiamento da splendido, così come l'ha descritto la conduttrice, si nascondono le sue insicurezze. "Faccio lo splendido, ma è una barriera. Sono sempre stato un po' insicuro di me stesso, delle mie doti, delle mie qualità. Non mi sento mai abbastanza. Non è un problema a casa. Sono sempre stato in competizione con i miei fratelli, sono più grandi di me. Mi mettevo io in auto competizione e sono l'unico ad aver intrapreso la strada del canto. Sono la pecora nera della famiglia", le parole del giovane.