La vita privata di Geppi Cucciari: l’ex marito Luca Bonaccorsi e l’attuale compagno Marco Micheletti

Geppi Cucciari è una delle co-conduttrici di Sanremo 2025. Fino al 2016 è stata sposata con il giornalista Luca Bonaccorsi, dal quale non ha avuto figli e da cui si è separata. La conduttrice ora ha un nuovo compagno: Marco Micheletti.

A cura di Ilaria Costabile

Geppi Cucciari è la conduttrice che Carlo Conti ha voluto al suo fianco in una delle serate del Festival di Sanremo, precisamente la quarta, in cui sul palco dell'Ariston ci sarà anche Mahmood. Da sempre molto riservata, la conduttrice negli anni ha parlato sempre moderatamente del suo privato. Nel 2016 ha divorziato dal marito, Luca Bonaccorsi, con cui non ha avuto figli. Da qualche tempo al suo fianco c'è Marco Micheletti.

Il divorzio di Geppi Cucciari dall’ex marito Luca Bonaccorsi

Come anticipato, la conduttrice ha alle spalle un matrimonio, celebrato nel 2012, con Luca Bonaccorsi, dal quale ha divorziato quattro anni dopo, nel 2016. La separazione tra Geppi Cucciari e il giornalista fu raccontata nel dettaglio dal settimanale Oggi, che all'epoca dei fatti, la descrisse come "non consensuale e dolorosa", aggiungendo inoltre che i motivi che avrebbero portato alla fine del loro matrimonio sarebbero da ricondurre a "incompatibilità caratteriali". A distanza di tempo, però, Cucciari non ha mai voluto parlare in maniera approfondita di un momento che è stato particolarmente difficile nella sua vita, cercando di tenere quanto più possibile il suo privato lontano da intromissioni esterne, anche durante le interviste, infatti, si è sempre soffermata sul suo lavoro, parlandone con grande passione e trasporto.

L’amore per l’attuale compagno Marco Micheletti

È nel 2023 che, in occasione della Festa del Cinema di Roma, di cui è stata madrina delle cerimonie di inaugurazione e premiazione finale, Geppi Cucciari è stata beccata dai fotografi del settimanale Oggi, in compagnia di Marco Micheletti. Il suo nuovo compagno non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo, infatti è imprenditore nel campo del turismo in Sardegna. La conduttrice, sempre molto riservata sul suo privato, è stata fotografata mentre tra le strade di Roma era intenta a scambiarsi tenerezza con la sua dolce metà, dopo essere stati a cena insieme. Sui social non compaiono foto che li ritraggono insieme, tant'è che il volto di Splendida Cornice, pubblica scatti relativi al suo lavoro e pochissimi momenti di quello che accade lontano dalla tv.