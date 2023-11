Geppi Cucciari ritrova l’amore, la conduttrice avvistata a Roma con il compagno Geppi Cucciari è stata vista in compagnia del suo nuovo compagno, intenta a passeggiare per le strade di Roma, durante la Festa del Cinema di cui è stata madrina. Le foto sono stata pubblicate dal settimanale Oggi, che ha catturato uno dei rari momenti del privato della conduttrice.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Oggi

Pur essendo una delle donne di spettacolo più irriverenti e amate della tv, Geppi Cucciari è sempre stata particolarmente restia a parlare della sua vita privata, tenendosi lontana dal gossip e da occhi indiscreti. La conduttrice di Splendida Cornice, però, non è riuscita a scansare i fotografi del settimanale Oggi che, infatti, l'hanno beccata in compagnia del suo nuovo compagno per le strade di Roma.

Le foto di Geppi Cucciari con il compagno

In occasione della Festa del Cinema di Roma, di cui è stata madrina presentando la cerimonia di inaugurazione e premiazione finale, lo scorso 28 ottobre Geppi Cucciari è stata vista insieme al suo compagno, Marco Micheletti, imprenditore nel campo del turismo in Sardegna. I due hanno alloggiato in un albergo al centro della Capitale, sono stati visti a cena e a seguire per le strade di Roma dove si sono scambiati qualche tenerezza, pensando di essere lontani dagli obiettivi dei fotografi che, invece, hanno incorniciato questi sprazzi di vita privata, così solitamente ben custoditi dalla conduttrice di Rai3.

Foto del settimanale Oggi

La separazione da Luca Bonaccorsi

La conduttrice ha alle spalle un matrimonio, celebrato nel 2012, con Luca Bonaccorsi, dal quale ha divorziato quattro anni dopo, nel 2016. La separazione tra la comica sarda e il giornalista fu descritta dal settimanale Oggi, all'epoca dei fatti, come "non consensuale e dolorosa" e inoltre i motivi che avrebbero portato alla fine del loro matrimonio sarebbero da addurre a "incompatibilità caratteriali". Negli anni, però, Cucciari non ha mai parlato in maniera approfondita di questo momento particolarmente difficile della sua vita, cercando di tenere quanto più possibile il suo privato lontano da intromissioni esterne, anche durante le interviste, nelle quali si è sempre soffermata con grande passione a parlare del suo lavoro.