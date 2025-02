Sanremo 2025, in diretta la quarta serata di cover e duetti: scaletta di cantanti e ospiti, apre la gara Benigni

Tony Effe intervistato da RaiRadio2 dopo la sua esibizione nella terza serata del Festival di Sanremo non ha nascosto la sua rabbia per un divieto impostogli poco prima di salire sul palco. La produzione non gli ha permesso di indossare una collana con la quale avrebbe dovuto completare il suo look. Da lì è nata la polemica che ha tirato in ballo altri artisti ai quali è stato vietato di indossare determinati gioielli.

A spiegare il motivo per il quale alcuni gioielli sono stati vietati per la diretta è stato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai, che dopo aver letto la norma inserita nel Regolamento – che recita: "L'artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti" – ha spiegato che, al di là degli oggetti con brand visibile, il discrimine viene rappresentato anche dalla riconoscibilità del prodotto.